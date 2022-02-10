烏克蘭危機：美中駐聯合國大使"針鋒相對"

美國駐聯合國大使格林菲爾德周四呼籲中國“鼓勵俄羅斯烏克蘭危機中做出正確的選擇"；中國常駐聯合國代表張軍立即做出回應，要求美國“停止製造緊張”。

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法新社消息，格林菲爾德周四在接受CNN採訪時表示，“我們希望中國能發揮作用，鼓勵俄羅斯做必要的努力以化解危機"。美國駐聯合國大使格林菲爾德表示， “中國1月31日在安理會上曾就保護國家領土完整和國家主權表達了強烈的關切。而俄羅斯目前正在對(鄰國）的邊境領土完整構成威脅，這正是俄羅斯目前的所作所為。

美國大使強調：中國傳達這樣的信息極為重要”，“我希望中國駐聯合國代表能夠轉達這一信息”。

中國常駐聯合國代表張軍在推特上立即做出了反應。他發文稱，“我們的信息是一致而明確的：通過外交解決一切爭端”。張軍並表示， “必須認真考慮俄羅斯在安全方面的正當關切”，他並呼籲美國"停止製造緊張"。

在美國的提議下，安理會於1月底展開烏克蘭第一次會議，而在莫斯科提議下，安理會將於2月17日在關於實施2014年和2015年明斯克協議的年度會議上再次討論烏克蘭問題。

俄羅斯被指在烏克蘭邊境集結了數萬名士兵，為迫在眉睫的入侵進行準備。莫斯科則否認有這方面的任何意圖，並要求面對北約東擴保證其安全。

在北京冬奧會開幕之際，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京2月4日在北京會晤。中俄隨即發表聯合聲明稱，"反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全和穩定，反對干涉主權國家內政，反對'顏色革命'，將加強在上述領域的協作"。

路透社報道，美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)2月5日表示，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京在北京的會晤本應是中國推動俄羅斯緩和與烏克蘭緊張局勢的機會。他對記者表示，這樣的做法是世界對“負責任的大國”的期望。

康達稱，“如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，而中國視而不見，這表明中國願意容忍或默許俄羅斯脅迫烏克蘭的努力，即使這些努力讓中國難堪，損害歐洲安全，並危及全球和平和經濟穩定。”