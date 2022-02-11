共產黨與共青團出手關注單身漢娶妻難問題

30歲的音譯為張紹革還是沒有娶到妻子，儘管他的朋友向他介紹了不少女性，他不得不依靠一個令人驚訝的媒人組織：共產黨。中國面臨出生率很低，婚姻不再流行，人們很孤獨困境。中國當局對威脅社會和經濟活動的問題感到擔憂。

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據法新社今天報道稱，這就是中國共產主義青年團的職責，該組織可以利用龐大的組織系統，來扮演丘比特。 據張少革說，"就我這個年齡，是時候找一個女孩結婚了。"張少革在中國東部山東省省會濟南參加共產黨組織的一個相親會。

婚姻在中國已經失去了人氣。2020年，只有814萬對夫婦結婚，比2013年的1347萬對婚姻有所下降。因此，去年的出生率也有所下降，為每1,000人中有7.52人出生--這是自1949年人民共和國成立以來的最低水平。

更令人擔憂的是，男性的人數比女性高1000萬。這一現象歸因於獨生子女政策和夫婦對男孩的偏好，特別是在農村地區。這兩個因素都導致女性胎兒被選擇性流產。1980年至2016年，性別不平衡的現象尤為明顯。

張姓者不是唯一的一個與會相親：總共有一百多名單身男參加了由執政的中國共產黨（CCP）的一個支部在濟南組織的活動。

相親會在一個公園裡舉辦，為了更好地了解單身異性，每個人的資料（年齡、工作、收入）都寫在掛在樹上的一種卡片上。

在東部的安徽省，黨組織推出了一個智能手機應用程序。用戶可以查詢其他單身人士的信息，如他們的姓名、身高、工作和收入。黨員幹部說，"如果你喜歡上一個人，你就把他或她加為好友。"

由於共產黨在中國各地有廣泛的組織機構，黨組織可以接觸到眾多公司的員工。

而幾年來，共產主義青年團一直在大學組織約會，幫助單身聚會。

自2021年起，中國允許所有夫婦生育三個孩子。但出生率並沒有增加，而且性別不平衡，一些男人抱怨永遠也找不到他們的知音。

中國中部河南省的黨員幹部媒人全寶勇說：在一些地方，比例是10個男人對一個女人。

當局還試圖解決 "不健康的婚禮習俗"，如新郎的家人通常在農村要拿出聘禮。據媒人說，在河南的一些村莊，這些聘禮可以達到16萬元（22,000歐元），那裡的性別不平衡促使家庭互相擡價。為了改變這些習慣，地方當局將這些聘金的上限定為66,000元（9,100歐元）。媒人介紹說，娶妻至少要有一套房子和一輛車的條件。這對於一個農村家庭來說，這並不容易。

有時，當局的堅持會適得其反。去年就發生這種情況，一個縣建議年輕婦女留在當地，與當地男子結婚。在社交網絡引發一片嘩然之後，當地官員不得不解釋說，這項被稱為 "暖床 "的行動並不是為了強迫任何人留在該地方。