“冰墩墩”王者 北京男花光50萬積蓄買5000件奧運藏品

毛絨版的冰墩墩有一個類似宇航服的外殼，還配有一個織物花環

北京西城區一條胡同里藏着一個微型“奧運博物館”，30多平米的屋裡擺了5000多件奧運藏品。館主是張文全，一名建築公司的普通職員，或許是擁有最多“冰墩墩”的人。

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《新民晚報》報導，2000年悉尼奧運會時張文全14歲，首次關注奧運藏品，買了一些奧運吉祥物、手錶、景觀旗等紀念品。2008年北京奧運，念大學的張文全成為志願者，並獲得志願者先進榮譽，自此對收藏奧運紀念品有了濃厚興趣；2015年北京成功申辦冬奧後，他大量收藏來自世界各地的冬奧會紀念品。

如今，張文全的藏品已超過5000件，包括約1000個奧運吉祥物、40多把火炬模型、十幾個冬奧會冰球比賽用球。2022北京冬奧開幕，張文全的奧運博物館進駐百餘款“冰墩墩”和“雪容融”，其中包括不少限量款；在如今“一墩難求”的情況下，他或許是擁有最多冰墩墩的人。”

張文全致力奧運收藏不僅是滿足自己的愛好，也用的收藏和行動，不遺餘力支持2022北京冬奧。2020年起，張文全帶著奧運藏品走進中小學舉辦展覽，並出現在冬奧會主題曲“一起向未來”的MV中。

這麼多年來，張文全至少花費50萬人民幣，還曾花了2.4萬元購買兩把美國鹽湖城冬奧會火炬，“是我收藏最貴的火炬”。

這些藏品幾乎耗費張文全所有的積蓄，如今他每月薪水除了1000元左右的日常開銷，其他都用在購買奧運收藏品上。不過哪怕手頭並不寬裕，他都不捨得出手，“這些藏品都像我的孩子一樣。”