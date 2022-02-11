北京冬奧會封嘴策略奏效？

組合照片：四名參加北京冬奧的跳台滑雪運動員，順時針方向依次是波蘭的 Dawid Kubacki、瑞士的 Killian Peier、愛沙尼亞的 Artti Aigro、斯洛文尼亞的 Cene Prevc， 2022 年 2 月 10 日在張家口高山訓練時進行跳躍。

出席冬奧會的運動員出乎意料地不太敢說話。

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曾對中國公開批評的德國雪橇女將蓋森貝格爾，奪金後次日，2月9日被問及對中國人權看法時表示，會等離開中國後再發表評論。她還說，“必須小心注意發言的時間點與地點。”這樣一位敢說話的女將都“自我審查”，有口難開，有網友稱：於心不忍。

冬奧會中國要向世界展示什麼？法國世界報專欄作家Alain Frachon 認為：“在公共自由領域，習近平主席的黨國要向世界證明，它把自己的一套標準強加給中國公民和外國人。西方不在意識形態的領獎台上，而是被迫臣服。”

廣告商已被警告，跨國企業清楚任何他們的代表都不能對新疆、香港以及中國的人權問題公開發聲，幾個字的推文也不行，否則企業將遭受慘重報復。

觀察人士注意到，國際社會現在面臨的挑戰很嚴峻，漸漸地，中國在各種國際場合排除人權議題，北京冬奧會更把涉及人權的話語清洗得蕩然無存。

世界報評論稱，2022 年冬季奧運會將在歷史上留下極其深刻的政治烙印。開幕式當天，習近平與普京發表意圖取代現有國際秩序的北京宣言：“國際事務進入新紀元!”，一個對人權默不作聲的新世紀。

有人說，張家口有人造冰雪，北京有人造輿論。你就是很難在中國聽到真實的民意表達。

佩洛西，美國眾議院議長，這位在六四屠殺事件發生後曾在天安門廣場展出橫幅抗議的女士，現在也不得不考慮美國運動員的安全。

2月3號，冬奧開幕前一天，她勸告美國運動員不要冒險激怒“無情”的中國政府，不要相信中國有新聞自由，也不要相信中國政府有任何善意。似乎

不要說批評政府，所有涉及中國的事情都需要謹慎表達，谷愛凌就是一個完美的例子。

18歲的美國出生的極限運動健將谷愛凌，本可以直截了當地對記者解釋自己的國籍問題，化解疑問，但她似乎在中國陷入悖論。這個國家為了增加金牌，不惜從美國挖人才，甚至可以自己違反自己不承認雙國籍的法律。

谷愛凌表達得似乎很精緻：“我在美國是美國人，我在中國是中國人。”你懂的。

冬奧會開幕式上，點燃聖火的那位20歲的來自新疆的越野滑雪運動員迪妮格爾·衣拉木江引起世人注目，衣拉木江是維吾爾族人，2月5日，衣拉木江參加完越野滑雪比賽後，沒有穿越混合區，悄悄地走了，讓多位記者在嚴寒中等了一個多小時。

國際奧委會有一條規定，要求所有運動員必須通過一個“混合採訪區”，在這裡他們可以（但沒有義務）回答記者的問題。

想起開幕式上這位女孩點火時單純的表情，混合區都不敢穿過，應該是北京當局不希望記者向這位可愛的維族姑娘提出任何問題。維吾爾人的人權問題是國際社會關注的焦點。

美國駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德大使2月6日在美國有線電視新聞網《美國國情》節目中說，中國的這個做法是為了轉移人們對新疆人權問題的關注。

其實，不少觀察人士覺得中國的這種政治宣傳很拙劣，更強化了世界對維族人遭遇的關懷。

在北京可以堵住冬奧運動員的嘴，世界上傳出了更多批評中國政府的聲音。運動員可以在北京不說話，他們回去後可能會發聲，像前面提到的那位德國雪橇名將。

人們把這次冬奧會和2008年北京夏奧會相比，那時候，國際社會尤其是美國對中國最終融入世界還抱有希望，布什總統光臨開幕式，眾多的西方領袖出現在看台上。這次冬奧開幕式，西方國家外交抵制，冬奧開幕式站台上耀眼的也有，比如被西方媒體形容為兩大獨裁者之一的普京，還有的大多也是不喜歡人民批評政府的國家的元首。

2008年那時候中國的人權也不好，但現在更壞，如今的西方對中國不抱希望，習近平也要展現中國其實並不怎麼需要世界。

2022年，奧運會的中立原則在北京淪為神話，請不要發聲打擾，習近平的中國夢還在夢中。