彭博預測：也許中國永遠不會成為全球最大經濟體

中國何時成為全球最大經濟體雖有諸多揣測，不過彭博分析，債務危機、國際孤立及人口減少等若干變量，可能阻礙中國成為執牛耳的國家。

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據中央社今天引述彭博說，全球經濟體排名，中國將何時超越美國成為世界第一？對於北京而言，若是所有人都認為這樣的轉變是無可避免及近在眼前，那就好辦了。但實際情況並非如此，債務危機、人口減少與國際孤立，上述種種因素可能導致中國永遠只能當老二。

彭博說，以當前趨勢而論，中國約莫將在10年內取代美國，並成為全球經濟的第一把交椅，不過這番預測絕非掛有保證。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）建構一個基本情況與其他設想情境，包括改革成功推升中國蒸蒸日上；人口減少與國際孤立拖累經濟復蘇；以及北京的夢靨也就是債務危機。

彭博說的情境1：基本假設。而依據該基本假設，中國將在2030年代初期超越美國。

彭博說的情境2：財政危機。債務危機終結日本成為全球經濟龍頭的美夢，類似的情況可能會發生在中國，自2008年以來放款激增就是一道警訊。

彭博說的情境3：成長趨緩。財政危機不見得會造成中國成長趨緩，但綜合國際孤立、人口減少與治理不當等因素，可能會帶來相同效果。於此同時，若美國經濟表現持續亮眼，誰會成為經濟龍頭還很難說。