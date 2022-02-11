歐盟向WTO告中國

歐盟向WTO告中國脅迫 6國力挺立陶宛尋求加入諮商

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Le président chinois, Xi Jinping, le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et la chancelière Angela Merkel, lors d'un sommet UE-Chine virtuel le 14 septembre 2020.
Le président chinois, Xi Jinping, le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et la chancelière Angela Merkel, lors d'un sommet UE-Chine virtuel le 14 septembre 2020. © POOL/AFP/Archives - YVES HERMAN
作者： 法廣
4 分鐘

歐盟1月底提告中國對立陶宛經貿脅迫，繼美國、英國、澳洲、加拿大表態力挺立陶宛外，世界貿易組織今天公布日本及台灣也要求加入諮商，6國聯合抗中，其中5國是七大工業國集團成員。

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立陶宛遭中國經貿脅迫，歐盟1月底在世界貿易組織（WTO）提告中國，世貿首部程序要求雙邊先行諮商，包括美國、英國、澳洲及加拿大都對外表態尋求加入諮商。

 

而據世貿組織11日最新公布，日本及台灣正式要求加入諮商，使得力挺立陶宛增至6會員國，其中前5國是七大工業國集團（G7）成員，陣容浩大。

根據了解，中華民國常駐世貿代表團是在本週初向世貿遞件，表明台灣、澎湖、金門和馬祖的獨立關稅區在此事件中也具有重大的實質貿易利益，因中國海關未能或不清關相關貨物，除威脅歐盟對內及對外的供應鏈，也連帶影響台灣對外貿易。

不過根據世貿規則，在第一階段因屬雙邊諮商，因此中國可以拒絕其它國家加入諮商的要求，因此歐盟在與中國60天諮商期滿後，若諮詢未成，可以進入第二階段請求成立爭端解決小組，屆時第三方會員國就可以參與。

立陶宛因與台灣關係升溫，遭到中國在外交及經貿上強力施壓報復，近月以來中國海關拒絕清關立陶宛貨物，拒絕立陶宛的進口申請，也向其他歐盟成員國企業施壓，要求向中國出口時從其供應鏈中移除立陶宛產品。

歐盟因此在1月27日向世貿組織對中國提訴，強調中國對立陶宛採取的“歧視性貿易”已影響整個歐盟供應鏈。

不過，歐盟近期另表示，儘管有證據指中國違反世貿規則，但歐盟仍將繼續尋求外交解決方案，因為中國是歐盟的“重要夥伴”，今天傳出歐盟與中國將在今年4月舉行領導人峰會，立陶宛預計將是重要的議題之一，歐中如何處理備受矚目。

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