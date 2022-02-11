立陶宛：台灣、日本也要求加入歐盟對中國的世貿訴訟 全攬G7入案

據多位外交官和官員透露稱，台灣、加拿大和日本已要求加入歐盟在世界貿易組織的訴訟，他們指控中國因與台北爭議關係而封鎖立陶宛商品。加入此案的新請求意味着，在美國和英國以及澳大利亞之前要求加入之後，世界七國集團發達經濟體的所有成員都對歐盟的世貿訴訟案子表示支持。

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據Politico今天報道說，台灣、加拿大、日本要求加入歐盟對中國的世貿組織訴訟。但根據世貿組織規則，中國仍可能在仲裁小組成立前阻止非歐盟國家參與磋商。台灣要求加入磋商之舉，是在美國、英國和澳大利亞也提出類似要求加入這一爭議案子之後作出。

據一位直接了解此案的歐洲高級官員說，“這三方今天通知我們，他們將加入歐盟的 WTO 案。”

加拿大全球事務部後來證實了加入的請求，並在一份聲明中說：“加拿大反對經濟脅迫，並與志同道合的夥伴站在一起，支持以世界貿易組織為核心的基於規則的國際貿易。” 據該聲明補充說：“加拿大對中國最近對立陶宛和歐盟含有立陶宛內容的商品和服務採取的貿易行動感到擔憂，這可能會破壞以規則為基礎的國際貿易體系及其機構。”

據該報道稱，歐盟委員會發言人既不證實也不否認這一消息。

加入此案的新請求意味着，在美國和英國以及澳大利亞之前要求加入之後，所謂的七國集團發達經濟體的所有成員都對歐盟的案子表示支持。據歐盟委員會稱，這也是在北京通過暫停從立陶宛進口牛肉、乳製品和酒精進一步升級貿易爭端之後，沒有說明做出這一決定的理由，例如健康問題。

歐盟委員會發言人表示，歐盟執委“目前正在與立陶宛當局保持聯繫”，了解中國的最新貿易舉措。

上周，北京同意參加歐盟要求的世貿組織磋商，該磋商聲稱中國正在阻止立陶宛商品，因為台灣宣布計畫在維爾紐斯設立台灣代表處。北京認為台灣是中國領土的一部分，無權擁有這樣的外交代表。

據該報道，根據世貿組織規則，中國可以在仲裁小組成立之前阻止任何非歐盟國家加入磋商。