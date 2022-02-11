立陶宛：歐盟在世貿控告中國經濟脅迫 加拿大加入

立陶宛遭中國經貿脅迫，歐盟1月底在世界貿易組織提告中國，世貿程序要求雙邊先行咨商。加拿大10日繼英國、美國與澳洲之後，也尋求加入咨商，並說反對“經濟脅迫”。

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據中央社報道說，歐盟在世貿組織告中國經濟脅迫，加拿大挺立陶宛也要參與咨商。加拿大於10日尋求加入咨商程序。

立陶宛去年允許台灣在立國首都維爾紐斯（Vilnius）設立台灣代表處後，中國採取行動將與立陶宛的外交關係降級，並施壓跨國企業要求斷絕與立陶宛關係；此舉被歐盟各國視為是對整個歐洲單一市場的攻擊。歐洲聯盟向世貿組織提告，指控中國違反國際經貿規範歧視立陶宛，威脅歐盟單一市場的完整性。

據加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）聲明表示：“加拿大關切中國最近針對立陶宛和歐盟具有立陶宛成分的貨品與服務所採取的貿易舉動，中方的作為恐會破壞國際貿易體系規範與制度。”加拿大表示反對“經濟脅迫”，並“與志同道合夥伴站在一起，共同支持以規範為基礎的國際貿易”。

該報道引述路透社消息說，中國則說相關爭端是政治問題，而不是經濟問題，並對立陶宛行動貼上標籤，指為意圖“挾持”歐盟與北京間的關係。

據中央社，在世貿組織機制下，歐盟與中國將有60天時間尋求透過咨商解決爭端，若未達成共識，歐盟可請求啟動程序正式成立爭端解決小組對此案進行研議。