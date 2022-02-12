人口：中國大城市中心正在變老

中國千萬人口城市中心城區正在變老，住房資源難取得、高生活成本等因素外推青年人口外流郊區。分析建議，中心城區必須加快因應人口老化基礎建設更新，並加強郊區醫療、教育等公共服務。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道說，中國各地陸續發布2021年統計年鑒，描述2020年人口地理。根據統計年鑒資料，重慶渝中區、北京東城區和西城區、蘇州姑蘇區、成都錦江區等地區2020年均出現自然人口負增長。截至2020年，中國共有18個千萬人口城市，分別為重慶、上海、北京、廣州、深圳、天津、成都、鄭州、杭州、武漢、哈爾濱、蘇州、臨沂、東莞、石家莊、西安、長沙和青島。

據21世紀經濟報導指出，在千萬人口城市中，中心城區的住房、教育、醫療、交通等資源獲取壓力大，加上高生活成本，不少城市中心城區率先出現自然人口負增長現象，郊區自然人口增長率明顯提高，青年人口流向郊區趨勢明顯。青年人口流向郊區也不乏出於政策推動，例如，廣州實行“差別化落戶”政策。

該報引述智庫21世紀經濟研究院分析，人口持續流向千萬人口城市、年輕人向郊區聚集趨勢不會改變。重慶常住人口在2020年為3201.42萬人，為千萬人口城市中唯一一個戶籍人口多於常住人口的城市，反映當地處於人口流出狀態。長期人口流出導致老齡化水平較高，造成整體老年撫養比偏高。從常住人口來看，重慶老年撫養比已達25.48，遠超全國平均水平。