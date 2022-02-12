國際記者聯盟呼籲接收香港流亡記者

全球最大的記者權益組織有鑒於香港在“港版國安法”下急速惡化的媒體報道生存空間，在發表最新年度的香港報告中，呼籲外國政府接收選擇流亡的香港記者，使他們繼續從事報道香港工作，讓多元聲音得以保存。不過，香港政府回覆香港網媒時表示，有關指控與事實不符。

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在全球100個國家擁有60萬名會員的國際記者聯盟(IFJ)2月10日發表題為《媒體熄燈：香港新聞自由走到盡頭？》的報告，詳細評論香港新聞自由在國安法下急速下滑的現狀。報告稱，該聯盟嚴重憂慮香港記者的人身安全，並提到若香港記者選擇流亡，各國政府應發出簽證予以接收，讓他們繼續在海外從事新聞專業工，使報道香港的多元聲音得以延續保存。

這份長達十頁的報告詳述香港近年多方面媒體空間收窄情況，包括《蘋果日報》、《立場新聞》以及《眾新聞》被迫停止運作；海外媒體相繼遷出香港，包括《紐約時報》在國安法實施後，將員工轉往韓國。

報告又指，這種新聞自由下滑更反映於親北京的香港媒體也被警告。今年1月香港《明報》在評論版加入聲明，表明刊出的時事議政文章若帶批評，目的旨在“促使矯正或消除政策錯誤或缺點，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。”

不過，親北京的《大公報》隨後發炮攻擊《明報》容許質疑《國安法》的作者寫文章，質疑《明報》是否要接過已經停運的《蘋果》的煽動角色。

國際記者聯盟的報告也引述了香港電台英文台一名主持早前被特首林鄭月娥“恐嚇”涉嫌在採訪提問時觸碰國安法“紅線”的例子，用以佐證香港最高領導人也參與危害新聞自由。

當時這名叫Karen Koh的主持在提問題時指，2019年香港反修例社會運動時民眾感到沮喪的最大原因之一，就是他們沒有公開對話的途徑。林鄭月娥隨即用英語回應說，“你踩在很危險的線上。”

報告在最後總結時名言香港目前的變化無法停止，亦提醒在香港工作的本地及海外記者不要期望有任何特權，必須遵守報道基本事實，與北京稱的“反華勢力”保持距離，不要表現得挑戰政府或警方。

香港保安局回覆網媒《獨立媒體》時指國際記者聯盟在報告中的指控與事實不符，並指當局執法與政治立場、背景與職業無關。保安局回覆該網媒稱，特區政府一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由。

這份回覆稱，《香港國安法》第四條訂明，特區維護國家安全應當依法保護該等自由，然而言論和新聞自由並非絕對，根據《公民權利和政治權利國際公約》，該等自由是可以為保障國家安全等原因而受到限制。

保安局又聲稱，危害國家安全的行為和活動是非常嚴重的罪行，必定依法處理；執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取其執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。