美國公布印太戰略計畫 聚焦抗衡中國

美國公布印太戰略計畫，誓言向印太地區投入更多的外交與安全資源，以抗衡華盛頓所說的中國試圖在該地區建立勢力範圍並成為世界影響力最大國家的舉措。白宮公布的題為《美國印太戰略》的戰略審議文件中說，美國將聚焦從南亞到太平洋諸島的印太地區所有角落，以加強美國的地位和承諾。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音今天報道說，《美國印太戰略》長達十幾頁的文件說：“中華人民共和國正在將其經濟、外交、軍事和技術力量結合在一起，同時尋求在印太的勢力範圍，並試圖成為世界最有影響力的強國。”文件說：“我們今後十年的集體努力將決定中華人民共和國是否會成功轉變造福於印太和世界的規則與規範。”

在白宮公布這份印太戰略文件的同時，美國國務卿布林肯正在對印太地區進行訪問，以強調美國對該地區的重視，而同時華盛頓正在歐洲應對與莫斯科的對峙。俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結了十餘萬重兵。西方擔心俄羅斯會入侵烏克蘭。

該報道稱，就在上個星期，中國領導人習近平和俄羅斯總統普京在北京會晤，兩國發表聯合聲明說，雙方的戰略合作“沒有止境”。兩國共同表示反對美國，並要按照他們自身對人權與民主的解讀而打造國際新秩序，這是中俄在這方面所發表過的最為詳細和最為強勢的聯合聲明。

美國在這份文件中誓言要將聯盟關係現代化，加強新興的合作夥伴關係，並對地區性的組織進行投資。文件特彆強調了“一個強大的印度”作為合作夥伴在一個積極的地區願景中所發揮的重要作用。

報告說，美國將尋求“通過一個牢固和互相加強的聯盟網絡”而打造“自由與開放的印太”。這份文件說，按照一項今後12到24個月的行動計畫，華盛頓將“有意義地擴展”在東南亞和太平洋島嶼的外交存在，並把與太平洋島國進行的關鍵談判當作優先事項。這些談判涵蓋美國的軍事准入，過去一年來似乎陷入停頓。這份文件說：“我們將聚焦印太安全援助，包括建立海洋能力和海域意識。”

據該報道，在高度敏感的台灣問題上，這份文件說，華盛頓將與地區內外的夥伴合作，維護台灣海峽的和平與穩定。這項行動計畫還誓言擴大美國海岸警衛隊在南亞、東南亞與太平洋的存在與合作。華盛頓認為，中國威脅着這些海域的捕魚和自由貿易線路。

據美國行政當局的一位高級官員對記者們說，“我們認識到我們改變中國的能力是有限的，因此試圖塑造圍繞中國的戰略環境，”他還說，這份文件並不包含拜登行政當局更廣泛的中國戰略。