美媒：美國試圖阻撓中國在非洲建立大西洋基地的計畫

中國據信正在赤道幾內亞申請於該國的大西洋沿岸建立軍事基地。美國政府正在加緊勸說赤道幾內亞回絕中國在該國建立軍事基地的申請。

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據華爾街日報今天報道說，美國試圖阻撓中國在非洲建立大西洋基地的計畫。據政府官員稱，一個由美國高級外交和軍事人員組成的代表團計畫在下周訪問這個中非小國，預計將討論美國的反海盜援助以及其他一些旨在說服赤道幾內亞總統奧比昂恩圭馬姆巴索戈(Teodoro Obiang Nguema Mbasogo)拒絕北京方面提議的條件。

該代表團將由國務院非洲事務高官Molly Phee和軍方非洲司令部的Kenneth Ekman少將率領。

該報道說，這次訪問之際，美國對中國的全球擴張主義及其在美國認為是自家地盤的水域追求永久性軍事存在的擔心正不斷上升。