美智庫報告：中國“沉默的大多數”不認同中共

中共嚴控輿論，媒體和網絡上充斥著歌功頌德的聲音。但美國智庫調查報告指出，中國“沉默的大多數”其實更崇尚自由化，並不認同中共。

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據美國之音報導，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）和斯坦福大學日前聯合發布一篇研究報告，指出中國民眾、特別是精英階層其實並不總是支持中共政府的選擇，因此美國制定對華政策時，應該注意聯合中國國內有著自由主義思想的“沉默大多數”。

報告發現，較富裕和受教育程度較高的中國人更可能持政治上的自由主義、親市場和非民族主義的觀點，這與中共當局的政策相悖。雖然這並不意味着中國正在走向民主化，但說明中共政權必須與公民中不同的意識形態相抗衡，其現行政策會面臨大量的、沉默的公眾反對。

研究顯示，中國大多數受訪者傾向於允許言論自由，且認為政府不應干涉人們是否生孩子或生多少孩子。大多數的受訪者願意接受醫療領域更高的私有化程度，也願意接受被當局視為公共產品的某種程度的不平等，這與當局推動的所謂“共同富裕”政策相反。

此外，受訪者希望減少政府對國有企業的支持，減少對私營企業的稅收，亦即希望有一個公平的競爭環境，讓市場而不是公權力來主導經濟。

調查顯示，雖然中國到處瀰漫著愛國主義情緒，但民眾並不支持真正開戰。當以戰爭為代價時，民眾對中共軍事擴張的支持率明顯下降。

研究還發現，收入高、教育水平高的受訪者，相對而言更不支持強烈的威權主義、國家主義和民族主義政策。

報告指出，中國社會存在著一種“沉默的自由主義大多數”，他們令中共當局的政策面臨阻力。鑒於中國的精英階層和中產階級比當權者更傾向自由化，美國制定對華政策時，應考慮到這些潛在的認同者。