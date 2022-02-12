2022年冬奧為何在北京辦？

繼2008年夏季奧運後，北京又於今年2月主辦冬奧。中央社引述美聯社分析指，北京這座以烤鴨、胡同與空氣污染聞名的中國大城之所以成為全球首座舉辦夏奧與冬奧的“雙奧”城市，背後包括多項原因。

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據美聯社分析說，繼充斥禁藥醜聞的2014年俄羅斯索契（Sochi）冬奧後，包括挪威、瑞典等歐洲6國的潛在主辦城市皆退出申辦。索契冬奧510億美元（約新台幣1兆4233億元）的驚人花費，也嚇跑許多有意申辦奧運的國家。國際奧林匹克委員會（IOC）在2015年投票決定2022年冬奧的東道國時，候選城市只剩下北京和哈薩克斯坦（Kazakhstan）阿拉木圖（Almaty），最終北京以44票對40票險勝，雀屏中選。

為什麼許多國家對主辦冬奧興趣缺缺？據美聯社說，簡單來說就是錢的問題。歐洲小國不願負擔龐大開銷，在許多西方民主國家，政府也必須考慮納稅人的意見。瑞士東北部的聖莫瑞茲（St. Moritz）和德國慕尼黑（Munich）都是申辧2022年冬奧可能會有很高呼聲的城市，但因選民在公投中反對而作罷。

挪威奧斯陸（Oslo）和瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）也因經費或政治考量退出申辦。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）2014年就曾坦言：“受到地理條件影響，主辦冬奧的候選城市本就十分有限，何況全球經濟目前正是困難時期。”

下屆冬奧將在哪裡舉行？據中央社引述美聯社說，下屆冬奧預定於2026年2月6日至22日在意大利米蘭-柯蒂納戴比索（Milan-Cortina d\'Ampezzo）舉辦，並將在米蘭舉辦開幕儀式。2030年冬奧主辦城市尚未決定，目前考慮中的是曾主辦夏季奧運的西班牙城市巴塞隆納（Barcelona），以及曾在1972年主辦冬奧的日本札幌。

冬奧主辦城市如何選出？美聯社解釋說，根據國際奧會的新流程，將近100名國際奧會委員不再票選主辦城市，而是由以巴赫為首的領導階層做決定。更改規定的原因之一在於，2016年裡約熱內盧（Rio de Janeiro）和2020年東京奧運的選址都曾傳出買票醜聞。

據國際奧委會主席巴赫當時指出，申辦過程中產生太多落選者，許多城市為此投入數百萬美元，最終卻沒能成功。據美聯社指出，事實上，巴赫希望控制奧運選址一事，因為國際奧會如今重視的是已經擁有比賽場館和飯店等設施的城市。通常符合條件的就是城市地區和以往主辦過奧運的城市，這也包括北京在內。