中國更嚴控金融 兩銀行取消現金業務 存取現金降限5萬

中國兩家民營銀行今年1月公告將停辦現金收付業務，實體金融是否很快將不復存在，引起民間擔憂。同時，銀行對於存取大額現金的管理將趨於嚴格。人民銀行、銀保監會、證監會等三部門日前推出新規，3月1日起，個人到銀行存取現金超過人民幣5萬元，需要核實身份，登記資金來源和用途。

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據中央社今天報道稱，中國兩家民營銀行今年1月公告將停辦現金收付業務，實體金融是否很快將不復存在，引起民間擔憂。中國官媒今天刊文試圖平息擔憂，表示中國銀行業的現金收付業務將長期存在，不需擔心。

遼寧振興銀行和中關村銀行1月宣布，將分別於3月1日和4月1日後停辦現金收付業務，包括分行櫃檯及自動櫃員機等都將關閉停用。雖然這兩家銀行屬於地方小型民營銀行，但仍引起民間議論與擔憂。在中國大力推動數位貨幣的此時，有民眾擔心是否將有更多銀行跟進，使實體金融於數年內消失。

希望降低民眾的疑慮，官媒經濟日報今天引述專家表示，民營銀行停辦現金收付業務是符合監管規定的。該報說，未來，可能將有更多的民營銀行停辦現金收付業務，但中國銀行業的現金收付業務將長期存在，用戶不需擔心。

據中央社，然而，中國金融的數位化已經成為趨勢，且有政策支持。廣州日報日前報導，在中國人民銀行最新印發的“金融科技發展規畫(2022-2025年)”中，“數字（位）驅動”是金融科技發展的重要方向。

同時，銀行對於存取大額現金的管理將趨於嚴格。人民銀行、銀保監會、證監會等三部門日前推出新規，3月1日起，個人到銀行存取現金超過人民幣5萬元，需要核實身份，登記資金來源和用途。