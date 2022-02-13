國際奧委會：將公布俄花滑選手涉藥事件判決結果

國際奧委會奧運會部主任克里斯托夫·杜比終於給出“俄羅斯花滑運動員涉藥事件”的解決時間。他表示：“國際體育仲裁庭（CAS）13日召開聽證會，裁決俄羅斯奧委會代表隊花滑運動員涉藥事件，他們也將於14日公布最終的判決結果。“

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15歲的天才少女卡米拉·瓦利耶娃2月7日參加本屆冬奧會花樣滑冰團體賽女子單人滑自由滑比賽，她以178.92超高分領先第二名坂本花織30分之多，但隨後國際檢查機構（ITA）——國際奧委會委託的北京冬奧會興奮劑檢測機構—發布公告稱俄羅斯反興奮劑機構（RUSADA）先宣布對瓦利耶娃臨時禁賽（理由是斯德哥爾摩實驗室2月8日確認瓦利耶娃2021年12月25日的樣本呈陽性，違禁物為曲美他嗪），但同日俄羅斯反興奮劑機構又宣布對其取消臨時禁賽。俄羅斯反興奮劑機構的做法惹惱國際滑聯（ISU），國際滑聯向CAS提出上訴，堅持禁賽瓦利耶娃。

瓦利耶娃屬於《世界反興奮劑條例》中“16歲以下受保護群體”，因此國際奧委會新聞發言人始終以“這是一個法律問題”來回應記者的詢問。

據記者了解，自1996年亞特蘭大奧運會起，CAS便在奧運會期間設立臨時仲裁庭，用於迅速解決奧運期間的相關法律問題，而業內人士並不看好瓦利耶娃能擺脫禁賽——畢竟樣本陽性是不爭事實。

目前卡米拉·瓦利耶娃的名字還留在2月15日女子單人滑短節目出場名單當中（第26位出場），總共30位選手排名前24名晉級自由滑。

有記者表示13日上午看到瓦利耶娃參加了日常訓練，但面對眾多記者她沒有作出任何回應便“很快離場”。