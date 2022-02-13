徐州8孩母案：海外“文明客廳”中嚴歌苓附和稱“習近平就是人販子” 遭微博禁封

旅美的中國人民大學社會學系退休副教授周孝正，11日在其網絡節目“文明客廳”連線嚴歌苓，談中國的人口拐賣問題。

華裔美籍作家嚴歌苓日前在網絡節目談到人口拐賣時，附和主持人所說的“習近平就是人販子”，還爆粗口。今天新浪微博已無法搜尋“嚴歌苓”，但網絡書店上還可以買到她的書。嚴歌苓是知名作家、編劇，電影劇本作品包括“天浴”、“少女小漁”、“芳華”等，小說有“陸犯焉識”等多部。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，嚴歌苓成微博禁搜字，才稱“習近平就是人販子”。徐州8孩母遭拐賣還被鐵鏈鎖脖一案，引發海內外關注，嚴歌苓先前曾為徐州8孩母事件寫了一篇文章“母親啊母親”。旅美的中國人民大學社會學系退休副教授周孝正，11日在其網絡節目“文明客廳”連線嚴歌苓，談中國的人口拐賣問題。

兩人談到人口拐賣和領養的體制性問題，周孝正說，中國政府是“人販子決策”，海外領養中國孩童必須付高價，說到激動處，他說“習近平就是人販子”，嚴歌苓也說：“對，習近平就是人販子，媽的。”

據該報道，這段影片昨天開始在推特上流傳。今天在中國的社群平台新浪微博上，搜尋“嚴歌苓”已經找不到任何結果。收錄詞條的百度百科內，也已經搜不到“嚴歌苓”。不過，中國的網絡書店如噹噹網等，都還能看到併購買嚴歌苓的作品。

報道稱，有分析人士告訴中央社記者，嚴歌苓的作品在中國不會立刻下架，因為那樣做“動作太大”，也容易讓網友察覺。但是這些書是否能再版，則有待觀察。