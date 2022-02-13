智能手機成癮率排名 中國第一

手機已經成為現代人的必備物品，一項新的研究揭示了全球24個國家智能手機的成癮率排名，中國排名第一，其次是沙特阿拉伯。

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這項研究由加拿大著名公立研究型大學—麥吉爾大學（McGill University）的研究人員進行，發表在《人類行為中的計算機》（Computers in Human Behavior）雜誌上。

麥吉爾大學的研究人員收集了全球24個國家的近34,000名參與者在2014年至2020年間的智能手機使用數據，參與者的年齡在15至35歲之間，總體平均年齡為28.8歲，大多數參與者是女性（60%）。

研究人員針對每個國家智能手機的使用問題進行打分，分數從10到60。中國排名最高。排名第二的是沙特阿拉伯，其次是馬來西亞，德國排名最後。

該團隊研究了以前發表的81項關於青少年和年輕成年人使用手機情況的研究。結果顯示，世界各地智能手機的使用問題都在增加，這可能會對年輕人產生“心理後果”。

隨着智能手機的普及，現在孩子獲得第一部手機的平均年齡是10歲，年輕人正變得越來越依賴他們的智能手機。

韓國大學的一項研究表明，對手機的依賴可能影響青少年的大腦。研究結果顯示，沉迷於智能手機的青少年更有可能患上精神疾病，包括抑鬱症和焦慮症。