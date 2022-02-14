中國試圖降低居高不下的人工流產率

中國正加緊行動來減少年輕女性中人工流產的情況，此舉釋放出官方對這種廣為使用的做法態度有變的信號。此前人工流產長期以來是國家計畫生育政策的一環。中國現在允許甚至鼓勵一對夫妻生育三個子女。

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據華爾街日報今天報道說，中國試圖降低高企的人工流產率。有政府背景的中國計畫生育協會最近在一份工作要點中提到，要開展未婚人群人工流產干預專項行動，減少青少年意外懷孕和人工流產。計生協表示，其目的是促進生殖健康。中國的一些媒體近日報道了1月28日發在該協會官網上的這份工作要點。

當前中國正面臨新生人口數量迅速下降的局面。中國現在允許一對夫妻生育三個子女，與獨生子女政策相比堪稱180度的政策轉變。獨生子女政策實施了幾十年，其遺留問題之一是育齡婦女數量日益減少。過去幾年裡，中國已在關閉做人流的診所，並拓展幫助夫妻懷孕的服務。

這份工作要點強調要“重塑多子女家庭養育文化”。據該報道，該工作要點不是政府指令，但反映了中國政府對如何提高新生人口數量的重視。其中通過干預來減少人工流產的措辭比中國政府以前的說法更有力。例如，中國國務院去年9月發布的一份發展綱要包含減少非醫學需要的人工流產的目標，但未提及具體行動。

墮胎在中國是合法的，而且被大量使用，往往是作為遵守生育限制的一種方式。據國家衛生健康委員會的數據，1991年中國進行了大約1,400萬次墮胎，當時有些地方採取了一些非常殘酷的方式來執行獨生子女政策。2020年，這一數字略低於900萬。

一些研究人員稱，中國的不孕不育率相對較高，墮胎的廣泛使用可能有一定影響。根據北京大學研究人員最近的一項調查，約有18%的育齡夫婦受到不孕不育問題影響，而全球平均水平約為15%。

中國人口學家表示，該計畫反映出一種觀念，即廣泛使用人工流產對生育能力有害，並表示該計畫不應被視為預示將禁止墮胎。有很多中國年輕女性多次墮胎。

該報道稱，不過，中國計生協這份計畫中的措辭加劇了人權活動家和中國女權主義者的擔憂，他們認為中國女性將更難獲得墮胎的機會。《人權觀察》(Human Rights Watch)中國部高級研究員王亞秋稱，雖然不清楚中國將如何實施減少墮胎的目標，但鑒於中國政府有通過強制手段、有時甚至是使用暴力手段來限制女性生育權的過往，這無疑是一個值得關注的問題。