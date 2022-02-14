張展獄中傳健康狀況改善

因報道武漢疫情而被判重刑的公民記者張展 資料照片

因報道武漢疫情被判入獄的中國公民記者張展，曾因絕食抗議而生命垂危。張展關注組發起人日前表示，張展的母親今年1月底曾探望張展，指張展身體明顯好轉，開始自行進食，且可行走。

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據中央社今天引述消息報道說，張展傳健康狀況改善，開始自行進食。據“張展關注組”發起人王劍虹12日在推特（Twitter）發文，指張展母親邵文俠和張展的辯護律師張科科曾透過視訊通話，邵文俠看上去沒有以前那麼憂慮，臉上有些笑容。

王劍虹指出，張母1月28日曾到上海市女子監獄，以視訊方式與張展見面。據張母表示，在視訊中看到最大的不同是張展身體明顯好轉，開始自主進食，不再被灌食。張展之前因長期絕食導致腸胃疼痛，現在稍有恢復，且可自行行走不需要他人攙扶，也願意在監獄裡面做一些手工。

據王劍虹表示，張展母女的視訊通話只有20分鐘，而張展也較牽掛父母家人，並請父母保重身體。王劍虹還表示，此前張母曾於2021年11月底及12月底，在同一所監獄與張展透過視訊見面。張展仍有2年3個月刑期。

據中央社說，張展在2020年2月以公民記者身分前往湖北省武漢市，報道武漢新冠肺炎病毒疫情。她使用社群媒體報道政府官員如何監禁獨立記者，以及騷擾新冠病毒確診病患的家人。張展在同年5月被中國當局帶走後被拘留在上海，且被控“尋釁滋事罪”，判處4年有期徒刑。張展為表抗議在獄中絕食，當局一度以鼻胃管對她插管餵食。據消息，張展曾出現嚴重營養不良，身高177公分的她，體重曾跌至不到40公斤，走路需要旁人協助，甚至無法擡起頭，一度性命垂危。張展的家人持續向獄方申請保外就醫未果。

美國、歐盟、德國與聯合國人權事務高級專員辦事處及眾多非政府組織相繼發聲聲援張展，呼籲中國無條件釋放她。