徐州八孩母激起民憤 作家籲解散“裝瞎”的婦聯文聯

徐州八孩母事件在中國新年期間不斷發酵，官方在壓力下，接連發布4份通報卻越描越黑，幾份通報說辭自相矛盾、漏洞百出，令網友的怒火不斷高升；2月13日，河南風雅頌置業有限公司總裁曹天在社交媒體呼籲，即刻解散不作為的全國婦聯及文聯。

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曹天稱，徐州豐縣鐵鏈女事件已成為全國乃至全球關注的熱點事件。迄今為止，沒有看到縣市省及國家婦女組織對此說一句關切的話，同時也沒有看到體制內的任何一個作家畫家音樂家的任何發聲。國家財政的每一分錢都是民眾的血汗錢，不應該養這樣一群在民眾災難面前麻木沉默的冷血動物。

曹天希望自己的訴求能被網友轉發。

江蘇省徐州市豐縣一名生了8個孩子的母親楊某俠，被丈夫用鐵鏈鎖脖拴在破屋內，事情在1月底曝光後引起輿論高度關注。

徐州官方在2月10日第4次發布相關調查，指近日經DNA檢驗比對，認定這名被拐賣的楊姓女子是來自雲南省福貢縣的小花梅。中共黨媒央視新聞報導稱，小花梅在1月29日送醫治療，狀況為“偏執型精神分裂症”。

前調查記者馬薩和鐵木在2月12日發布《尋找小花梅》一文，這篇調查中指出：亞古村當地很多人都不能確認網絡上的“八孩母”的照片就是小花梅；而且很多當地人都表示，並沒有受到外地官方的走訪；而且還有很多人表示，小花梅視頻里的口音，並不是當地口音等等。

但是對比之前的豐縣通報，通報則中是已經確認“八孩母”就是小花梅，而且通報還表示，這是走訪了大量村民得出來的結論，而且還用DNA技術進行了身份比對確認，等等。

上述調查報導稱，警方在取了小花梅妹妹的血液並帶走一件其母親生前的衣服後，並沒有將DNA鑑定結果告訴小花梅的家人。

而在這兩名前調查記者的整個訪查過程中，唯一指認小花梅即是八孩母的人，是一名醉漢。

根據這篇文章，小花梅確有其人，福貢縣幾個村子的拐賣事件也不少，但他們無法斷定小花梅就是徐州8孩母。他們認為，應當讓八孩母說幾句傈僳語讓家人聽聽，這樣可以協助證實。

此外，關於八孩母的年齡也出現不同說法。小花梅的妹妹1988年出生，其母親生前多次表示，小花梅比妹妹大9歲，以此來看，小花梅是1979年出生，現年約43歲。不過，央視新聞在此事件的報導中，有一個鏡頭是小花梅已經被安置在醫院，床頭的病例卡雖然將病患名字打上馬賽克，末尾卻寫出“52”，意為病人52歲。

種種跡象顯示，不排除徐州官方為平息民間輿論而草草發布第四份經不起推敲的通報。面對官方和媒體不作為，湖南有民眾近日在街上拉橫幅呼籲當局徹查事件。就連徐州商品都遭到網友的抵制。淘寶有電商發帖稱，因為商家地點顯示徐州，被要求退貨。還有買家詢問賣家從哪裡發貨，對方回答徐州，於是買家表示不買了，徐州名聲不太好。