從北京冬奧會看“歸化”體育明星在中國兩難的處境

美國加州舊金山出生的中國“歸化”自由式滑雪選手、18歲的谷愛凌（Eileen Gu）在為中國獲得第一枚奧運女子滑雪金牌後，在中國名聲大噪。有分析表示，她要繼續在中國事業上成功，就必須要按黨的旨意說話辦事。

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美國彭博社近日發表題為《谷愛凌的平等信息與中國的現實衝突》的報道。報道表示，曾在舊金山一所每年4萬美金學費的私立學校就讀的谷愛凌，6年前在學校發表演講，反對社會對女性的模式化看法，鼓勵女孩子去爭取平等權益，展現與男孩子的平等的力量。

報道說，她的這個演講在中國的微博上廣泛傳播，受到點贊和熱捧。有粉絲留言說，“讓我們一起努力成為更好的自我”，“為我們的權利打拚還不晚”。

報道表示，在中國的現實是，中共嚴厲防範任何不受其控制的事業，促進性別平等的社會運動幾乎沒有空間。

去年，中國網球高手彭帥發表博文披露與前中共政治局常委、前副總理張高麗的不倫關係，以及被迫發生性關係的指控，立即遭到審查當局的全網封鎖。而近年在中國新生的“米兔”運動（我也是#MeToo）很快便被當局清剿殆盡。大到中國的高層政治，在最有權勢的中共25人政治局內，只有一名女性，而且看來今年也要退休。

在北京冬奧會期間，谷愛凌在被問道彭帥的問題時稱彭帥很“高興和健康”，儘管國際女子網球協會多次對彭帥的安危表示擔憂。谷愛凌還有意避開評論有關西方國家對新疆發生“種族滅絕”的指控。她還對有關她國籍和效力中國隊決定的提問，尖銳回應批評者，指她們是“未受教育”或不可能“贏奧林匹克獎牌”。

報道援引人權觀察組織資深中國研究員王亞秋的話說，“谷在中國有一個巨大的平台”，但是“是以她不能偏離在任何事情上的官方立場為條件的，包括在婦女問題上”。王亞秋補充說：“賦予婦女權利固有地相悖於國家的控制。”

報道說，中共喉舌人民日報旗下的環球時報在谷愛凌獲得金牌後表示，18歲的谷愛凌像多數其他新時代中國中國青少年一樣，熱愛社交媒體、美食、旅遊和時裝。但是，現實卻是有點不同。

首先，多數中國青少年無法登陸在防火牆內被封鎖的美國社交媒體Instagram(即時電報)。谷愛凌有近百萬的Instagram粉絲。在谷愛凌被告知這一點後，她回復說任何人都可以下載VPN（虛擬私人網絡）軟件。但是，這在中國是非法的。谷愛凌隨後刪除了這條貼文。

報道表示，谷愛凌生長和穿梭於美國加州和北京的“精英”社會，有一位在美國做風險投資的母親，外公則是中共的一位高官。

報道說，同樣是美國出生和長大的中國“歸化”女子花樣滑冰選手朱易因連續兩日參賽時失誤，拖累了中國隊，則被中國數億網民刻薄地辱罵。這表明，谷愛凌作為歸化運動員的平台是基於只能獲得最高的成功之上的。

另有分析表示，已經證實放棄美國國籍、在天安門發誓“為國爭光”的花樣滑冰選手朱易連續兩日在參賽時失誤，數小時內引來2億嘲諷和網暴海嘯，她是因為未能為國爭光賽場出醜而被網暴嗎？