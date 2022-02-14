李克強強調糧食與菜籃子

中國全國春季農業生產暨加強冬小麥田間管理工作會議於13日在山東德州市舉行，國務院總理李克強對於會議做出批示，強調確保“菜籃子”與“確保全年糧食豐收至關重要”。確保糧食安全是目前中國的重要政策之一，李克強在去年就曾多次針對糧食安全與農業禦災能力相關議題做出指示。

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據中央社今天報道稱，中國國務院總理李克強13日再次強調穩定糧食播種面積、確保“菜籃子”，全年糧食產量維持至少1.3兆斤（6.5億噸）。穩字當頭，確保糧食供給早已是中國的“大事”。

中國官方消息說，國務院總理李克強的批示指出，當前冬小麥的苗情偏弱，促弱轉壯任務繁重，要因地、因苗抓好春季田管，做好病蟲害防控和極端天氣應對防範，力爭夏糧再獲豐收。同時要加強農業生產扶持力度，保障農資生產供應、穩定農資價格，加強農業技術指導，保證春耕備播順利開展。

李克強強調，要穩定糧食播種面積，統籌肉蛋菜等菜籃子產品生產，加強耕地保護和高標準農田建設，深入實施種業振興行動，確保全年糧食產量繼續保持在1.3兆斤以上，確保糧食安全。

該報道稱，確保糧食安全是目前中國的重要政策之一，李克強在去年就曾多次針對糧食安全與農業禦災能力相關議題做出指示。去年5月間，李克強主持國務院常務會議時就曾提及，保障糧食安全事關國家安全和發展大局，是推進農業農村現代化的首要任務。“保障好中國14億人的糧食安全，就是對世界巨大貢獻。”

隨後，於去年11月舉行的全國冬春農田水利暨高標準農田建設電視電話會議，李克強做出批示，要求加快建設一批重點水利工程，進一步提高農業抵禦自然災害能力和綜合生產能力。