法庭裁定俄花滑選手繼續參賽冬奧 引發不滿

2月14日，國際體育仲裁法庭（CAS）宣布，藥檢不合格的15歲俄羅斯花樣滑冰選手卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）獲批繼續參加北京冬奧會女子花樣滑冰比賽。這一裁決引發強烈不滿。

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在北京冬奧會主新聞中心的發布會上，CAS祕書長馬修·裡布（Matthieu Reeb）表示如果阻止15歲的瓦利耶娃在北京冬奧會參賽，對她會產生無法彌補的傷害。

據《華爾街日報》報導，國際體育仲裁法庭做出裁決的依據似乎是反興奮劑法規中一條相對較新的條款的新穎解釋，這種新的解釋創造了更多的空間，可針對“受保護人”（尤其是16歲以下的運動員）達成自動停賽之外的解決方案。

在CAS宣布裁決後不久，美國奧運會和殘奧會委員會（USOPC）在一份聲明中強烈反對這一決定。

“我們對這一決定發出的信息感到失望”，USOPC首席執行官赫士蘭德（Sarah Hirshland）說，“保護體育運動的誠信，並以最高標準要求我們的運動員、教練員和所有相關人員，是整個奧林匹克社區的集體責任。”

“運動員有權知道他們是在一個公平的環境中進行競爭。不幸的是，今天，這一權利正在被剝奪。這似乎是俄羅斯系統性地、普遍地無視純潔體育的又一回。”赫士蘭德繼續說道。

NBC北京冬奧會花樣滑冰分析員、1998年冬奧會女子單人滑金牌得主利平斯基（Tara Lipinski）說：“我堅決反對這個決定。最後，有一個陽性測試，在我看來，毫無疑問，她不應該被允許參加比賽。無論年齡或測試時間（和）結果如何。我相信這將給我們的運動留下一個永久的疤痕。”

“這是對奧運會、對我們的運動、對每一個曾經正直地參加過奧運會的運動員的一記耳光。”利平斯基補充說，進入奧運會是很難的，任何試圖尋找簡單方法的人都是錯誤的，不應該允許其在奧運會上競爭。

瓦利耶娃在去年聖誕節期間被檢測出對違禁藥物“曲美他嗪”呈陽性，但結果直到2月8日才被報告，即在冬奧花樣滑冰團體賽結束後但在頒發團體項目獎牌之前。

瓦利耶娃被俄羅斯反興奮劑機構（RUSADA）臨時禁賽，但在瓦利耶娃申訴後，該機構解除了禁令。世界反興奮劑機構（WADA）和國際滑聯（ISU）向CAS提出上訴，要求恢復對瓦利耶娃的禁賽令。14日，CAS作出了對瓦利耶娃有利的裁決。