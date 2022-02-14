紐時：一場以習近平為主角的中國領導人接班大戲

一位步步高升的省級領導人稱讚習近平是黨的“最大的保障”。一個沿海大城市的市委書記敦促官員們崇敬習近平的“崇高的領袖風範和人格魅力”。一位高級將領說，為了實現中國軍隊的“革命性重塑”，習近平曾面臨“嚴重政治風險”。這些精心策畫的崇拜伴隨着習近平進入2022年，不斷增加他在今年底的黨代會上獲得另一個任期的確定性。數十名高級官員表示，在一個全球動蕩和充滿機遇的時代，中國需要一個堅定、強大的中央領導人——也就是習近平——來確保它成為超級大國。

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紐約時報今天報道稱，但是一個巨大的不確定性籠罩了中國，而且是習近平自己設計的：也許除了一個守口如瓶的高級官員圈子，沒有人知道習近平還想繼續執政多久，或者何時以及如何任命一個政治繼承人。習近平似乎喜歡這種方式。

在這次大會上，習近平極有可能將共產黨總書記這一關鍵職位再保留五年，這與之前中國領導人將保持十年任期模式的假設相悖。中國立法者在2018年廢除了對國家主席任期的限制，為68歲的習近平無限期地擔任所有主要職務——國家主席、黨的領導人和軍委主席——掃清了道路。

但這會持續多少年呢？誰來接替他呢？他將何時以及如何發出計畫交出正式職位並確認繼承人的信號？這個難題可能會考驗習近平令人生畏的政治技巧。讓所有人都保持猜測有助於增強人們對他的忠誠，並給他更多的時間來判斷潛在的繼任者。然而，推遲提名可能會加劇中國權貴階層的焦慮，甚至擴大裂痕。

習近平說，信心是保護黨的權力的關鍵，他不希望出現任何意外，破壞黨的代表大會歡欣鼓舞的聲勢。

在確定2022年的經濟重點時，中國領導人七次重申“穩定”。在其他國家已經放棄的情況下，中國沒有動搖對新冠的“清零”戰略。今年，中國的冬奧會（目前為止沒有受到抗議的干擾）和計畫中的空間站發射也將為習近平增添政治光環。

但是，宣傳熱潮幾乎無法讓人了解大會召開前的內部討論情況。共產黨領導人對高層政治的保密性是根深蒂固的，在習近平的領導下，這種保密性更為深化。他們認為自己是在一個經常充滿敵意的世界中守護着中國的崛起和一黨權力。

第一個真正得以一窺習近平權力遊戲的機會可能只有在黨代會結束、新的領導層在北京人民大會堂的紅地毯上亮相時才會出現，該大會可能在11月召開。

幾位專家說，鑒於習近平並不急於做出決定，即使到了那個時候，他也可能暫時不放出繼任者將會進入政治局常委會的信號，政治局常委會是黨的最核心權力圈。

習近平和總理李克強於2007年進入政治局常委會，從而確認了他們是當時的兩位候補領導人。

相比採取類似的行動，習近平更有可能將一批下一代官員帶入由25名成員組成的政治局——這是政治局常委以下的層級——形成一個後備隊伍，他們的忠誠度和能力將在未來幾年內受到考驗。

對習近平而言，中國歷史上那些出現波折的權力交接就是一種警示。毛澤東和鄧小平都曾有在選擇政治接班人之後又將矛頭對準他們的不愉快記錄。

在經歷了最高統治層長達一年的激烈衝突後，習近平於2012年就任最高領導人。他認為，蘇聯的解體就是由那些背叛了共產主義事業、軟弱無能的領導人造成的。

在二十大召開前，習近平已經在試圖阻止不滿的暗流彙聚成反對的力量。

去年11月，在他的監督下，一項關於中共歷史的決議對他的任期給予了高度肯定。在如此重要的一份文件中得到讚美，將有助於他震懾反對派，習近平還利用這份決議要求黨員“必須忠誠”。最近的一系列紀錄片公開批判了因腐敗濫權而獲罪的官員，強化了這一警告。

“他手中握有全部的脅迫手段，”新加坡國立大學東亞研究所高級研究員蘭斯·戈爾這樣形容習近平。“他得罪了很多人，但沒人有能力公開與他抗衡，甚至暗地裡也不行。”

即便如此，在決定下一屆領導層的問題上，習近平並不能真的隨心所欲。即便政治上進展順利，對習近平而言，讓誰退休、讓誰升遷都是相當棘手的取捨。

該報道說，在2017年舉行的上一屆黨代會十九大上，領導層並未選出習近平的繼任者，顛覆了過去幾十年形成的階梯式權力交接定式。習近平的一些栽培對象如今可能年紀太大，不再適合參與競逐，而有前途的年輕官員尚未經受考驗，而且通常不為人知。

按照對黨內高層的不成文年齡限制，在政治局常委會的七名成員——即權力最高層——中，有兩人可能退休：副總理韓正和全國人大常委會委員長栗戰書。這一不成文規定要求68歲或以上的委員應在人大召開時卸任。習近平也可能安排更多委員退休——包括總理李克強，或是擴大政治局常委會的規模，按規定這並不是固定不變的。

可能進入這一最高權力機關的候選人包括陳敏爾、胡春華和丁薛祥。這三人都是政治局委員，按照年齡規定還可在常委會任職十年。不過，到目前為止，還沒有人收到暗示習近平可能在二十大召開前有特別計畫的消息，比如一次大動靜的調動，或是一波宣傳攻勢。

黨內人士曾將陳敏爾描述為習近平最鐘意的潛在接班人。但在新西蘭研究中國精英政治的顧問薄智躍認為，陳敏爾年紀太大，可能難以獲得黨內精英階層的認可。陳敏爾到2027年就將年滿67歲，屆時習近平可能將在黨代會上卸任。習近平在2012年的十八大成為最高領導人時59歲。

紐約時報說，但如果習近平在最高位置上繼續掌權十年或者更久，這些官員也可能被正在中央部委或地方政府中默默無聞的更年輕的潛在繼任者所取代。歐亞集團研究中國政治的分析師牛犇(Neil Thomas)表示，“如果習近平保持健康並避免了決策災難，可能在未來幾十年裡，他都仍會是一個有能力的國家領導人，也會是一個令人生畏的政治縱橫家。”