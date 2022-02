美媒關注谷愛凌 敦促身處高海拔地緣政治滑雪道不容有錯

加州出生、18歲滑雪選手谷愛凌代表中國拿下北京冬奧金牌,引發國籍爭議風波。美媒指出,谷愛凌身處高海拔的地緣政治滑雪道,不容有錯。

據中央社報道稱,谷愛凌(Eileen Gu)來自舊金山,上周在北京冬奧自由式滑雪大跳台的比賽摘金。谷愛凌在中國享有盛名和支持度,高報酬的商品代言讓她的臉孔在中國四處可見。除了滑雪的超優表現,她還跨足模特兒的副業。另外,她在舊金山當地就讀高中,成為該校第一位3年畢業的學生,而美國高中為四年制。她獲得斯坦福大學的入學許可,延遲一年就讀,將在今年秋天成為大一新鮮人。

美國“舊金山紀事報”12日報道中形容,“谷愛凌身處高海拔且滑溜的地緣政治滑雪道 ,幾乎沒有犯錯的餘地”(straddling a slippery geopolitical slope at high altitude with little room for error)。報道稱,谷愛凌在中國閃閃發亮,但如果與中國當局發生衝突,她的世界可能會迅速改變。“看看網球明星彭帥就知道了”,彭帥指控一位共產黨的高層與她發生不倫關係,接着失蹤數星期,現在彭帥不但被噤聲,更受到嚴格控制在奧運會上公開露面。

美國“舊金山紀事報”這篇報道提到,谷愛凌3歲時已在知名滑雪度假勝地塔霍湖(Tahoe)的滑雪場練習,8歲加入自由滑雪隊。她在高中時還參加學校的跑步隊,她告訴跑步教練馬爾茲(Carin Marrs)和她的高中學姊及好友森卡爾(Ella Shenkar)“因為中國沒有女性的雪地運動員典範,而美國很多”,15歲時做了相關決定。

中央社說,谷愛凌選擇代表她母親的出生地中國出戰冬奧,迴避有關國籍的問題而受到抨擊,美國的媒體圈有人說她是叛徒或中國共產主義的工具,美國老牌體育雜誌“運動畫刊”(Sports Illustrated)寫道,“谷愛凌得到金牌,中國得到棋子”。

舊金山紀事報的報道指出,谷愛凌的陣營試圖控制訊息,她的媽媽谷燕要求除非文章發表前先看過,否則不接受紐約時報訪問,而紐時拒絕了。且在對其他媒體受訪時避談尖銳的問題。

國際奧會10日向媒體表示,谷愛凌僅以“中國護照”通過冬奧參賽國籍資格審查。同時因中國不允許雙重國籍,而谷愛凌2019年6月宣布加入中國隊時未滿16歲。依美國法律,未滿16歲不能自行決定是否放棄美國籍。谷愛凌有沒有美國籍尚不清楚。

據這篇報道評論,谷愛凌不是第一個為他國出賽奧運的美國運動員,過去通常發生在進不了美國隊的運動員身上,他們有人透過父母的出生國找到前往奧運的路徑,但谷愛凌已經是世上最優秀的運動員卻轉換國籍。

美國國家廣播公司(NBC)曾報道,阿肯色州出生、31歲女籃球員安德森(Yvonne Anderson)不是全美前12強,進不了美國女子職籃,後來她代表塞爾維亞(Serbia)國家隊,去年夏天到東京參加奧運。另外,曾在2014年和2018年代表美國隊參賽的滑雪選手肯伍錫(Gus Kenworthy)擁有雙重國籍,他現在代表英國參賽。