美媒：神秘飛機令台灣防空“破口”面臨考驗

2月的一個周六下午，在台灣一個偏遠角落，多雲的天空中充斥着一種奇怪的隆隆聲，居民們急忙跑到外面看看發生了什麼。軍事專家表示，如果2月5日飛越台灣東引島的飛機證實為中國籍，則將是40多年來，除商業航空公司的飛機外，已知的首架飛越台灣領空的中國飛機。

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就這架神秘飛機，華爾街日報今天引述台灣東引島的居民Sophia Liu回憶說，她給認識的人打電話，然後手機里突然彈出一條鄰居的訊息：10分鐘前，一架小型飛機飛過我們村，可能是中國的。Liu說，噪音只持續了幾秒鐘，但對這架神秘飛機的驚愕已經在台灣持續了近一周，這是在鄰近的中國不斷施壓下，圍繞這個自治島嶼的緊張局勢不斷升溫的最新表現。

東引上空幾乎不見飛機。東引是一座面積很小的島嶼，位於台灣主島以北100多英里，但距離中國大陸只有30英里。東引鄉長取得了這架小型飛機飛過該島的模糊畫面，後來被上傳到YouTube上，並很快成為台灣電視新聞中的熱點。

台灣軍方超過24個小時才就此置評，發布了一份簡短聲明稱這架飛機是民用機，但沒有指明其屬於哪一方。台灣一位立法委員援引軍方情報稱，這是中國的飛機，軍事專家表示，若果真如此，2月5日的這架航機將是40多年來，除商業航空公司的飛機外，已知的首架飛越台灣領空的中國飛機。

台灣執政黨民進黨立法委員王定宇稱，此次事件非常嚴重。最近幾天，這段影像片段、王定宇的評論以及台灣軍方的沉默，引發了一波媒體報道和社交媒體熱議，凸顯出面對日益咄咄逼人的中國威權政府，台灣島內對這個民主自治島嶼的應對能力的擔憂正在升溫。

中共領導層把台灣視為中國領土的一部分，並誓言若有必要會武統台灣。隨着美國和台灣之間加強聯繫，中國人民解放軍在過去兩年中幾乎每天都派軍機在台灣領空西南方向飛行，台灣官員將此稱為一種“灰色地帶”戰爭。

在該飛機2月5日飛越台灣領空後的幾個小時里，專業和業餘台灣軍事觀察家們仔細研究了錄像，其中一些人猜測這是一架無人機。台灣立法院國防委員會委員王定宇認為這是一架Y-12運輸機。該飛機這是中國的渦輪螺旋槳發動機多用途飛機，解放軍過去曾用Y-12進行跳傘訓練。

華爾街日報說，軍事分析家說，這架飛機幾乎可以肯定是來自中國，因為東引包含在台灣政府畫定的“禁飛區”內，並且這樣一架小飛機從更加遙遠的地方飛入台灣領空的可能性相對較低。

東引是馬祖列島的一部分，位於中國福建省附近海域，人口不到1,500人。東引沒有機場，只能通過渡輪或直升機到達，但有正式的駐軍。該島位於解放軍飛機通常出動的地方以北數百英里。東引鄉鄉長林德建說，看到飛機飛得這麼低，居民會有“一些些的恐慌”。

總部位於台北的智庫國防安全研究院(Institute for National Defense and Security Research)的副研究員蘇紫雲(Su Tzu-yun)說，飛機較低的飛行路線表明它在試圖避免被雷達探測到。

該報道稱，來自中國的軍事壓力已引得一些台灣立法委員憂心於其空軍戰鬥機飛行員所承受的重壓，這些飛行員全天候奉命攔截中國的飛機。上個月，在一次訓練任務中，一名台灣飛行員在其駕駛的F-16戰鬥機墜入海中後喪生，這是台灣空軍自2020年初以來的第六起重大事故。