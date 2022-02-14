香港特首一天推翻二把手抗疫人選 學者料權爭加速香港醫療大陸化

香港政府接近凌晨時分發稿，指特首林鄭月娥召開內部高層會議後決定，「進一步安排」局長分管與中國內地對接抗疫的五個工作小組召集人，但名單與作為港府第二把手的政務司長李家超前日所公布的不同，與李同為紀律部隊出身的保安局長鄧炳強不在新名單內，而李家超亦改為負責統籌安排，並向特首「彙報」。政治學者陳家洛指出，這種權鬥不單會影響抗疫工作，造成「攬炒」，更會是香港醫療制度向大陸範式轉移的切入點，加速香港大陸化。

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李家超前(12日)晚公布與中國官員商討援助香港抗疫工作的成果，指北京的中央政府原則上接納港府請求的整體方向，包括保障香港食物和生活必需品的供應，並成立五個「專班」(即小組)與中央部委和廣東省代表跟進對接，並由運房局局長陳帆跟進物資供應事宜、紀律部隊出身的政制及內地事務局局長曾國衛跟進與內地聯繫及統籌、保安局長跟進人員及物資等通關安排，衛生局長陳肇始則被指會跟進其「負責下的相關工作」。

有關公布隨即引發政圈爭議，質疑林鄭月娥已被架空，「武官」(泛指紀律部隊)將上位；包括親建制的網媒《香港01》昨日亦有此說。及至深夜11時半過後，港府發稿，指高層開會後敲定五個「工作小組」的「特區政府召集人」名單，除了陳帆、曾國衛及陳肇始各領導一個工作小組外，還新增兩名政務官：發展局局長黃偉綸和商務及經濟發展局局長邱騰華分管檢疫設施和醫療物資保障工作小組。至於「李家超名單」上的鄧炳強，則不在「林鄭月娥名單」上。

特首更罕有地為港府在市民要長時間才獲得隔離服務表示「深感不安和抱歉」，並承諾設熱線解答市民疑問。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛向本台表示，林鄭月娥24小時改變李家超的公布，明顯是港府高層之間的權力鬥爭，亦反映決策層溝通崩潰(breakdown)，這在政府操作而言是不可接受的。他續稱，權爭原因是北京遲遲未就下任特首人選表態有關，於是有意角逐者和期望在下任管治班子工作者紛紛借疫情爭功，向北京表忠，儘管是表現不濟的官員。

他認為，北京對這類權爭固然不滿，但同時會選擇能與中央最合作的官員，在這情況下，香港的醫療管治一定會按中國內地那套來改，不會適可而止，可以預見，香港會照搬內地那套社會控制，在「動態清零」這「政策霸權」下，港人的接受力和如何反應仍是未知數，可以肯定的是，香港醫療制度大陸化會被這些權爭或爭取表忠而加速。他概嘆，難怪國際社會撇除(write off)香港。