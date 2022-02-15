中國一前外交官稱：彭帥高大力壯不可能被性侵

中國前外交官高志凱（Victor Gao）日前接受澳大利亞媒體訪問，語出驚人地表示，網球明星彭帥又高又壯，不太可能被佔便宜，還說彭帥心智成熟，可以保護自己，“想占彭帥的便宜，算了，是在幻想吧”。

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據台媒新頭殼今天報道，中國前戰狼外交官高志凱稱彭帥太高太壯：不可能被性侵。網友聽了譁然，怒批高志凱顛倒黑白沒人性，不惜把施暴者洗白成“受害者”。

據該報道，澳大利亞新聞節目《60分鐘》（60 Minutes Australia）日前專題報導彭帥事件，訪問曾經擔任鄧小平翻譯的中國前外交官高志凱。高志凱公開質疑彭帥遭性侵事件的真實性，表示彭帥是一位非常成功的運動員，非常強壯，“她是一個非常高大的人——她比我高”，據高志凱稱，因此以她成​​熟的心智和成熟的身體條件，她可以照顧好自己，在中國任何人面前，她都可以保護自己。

高志凱還說，如果以他這種身高的人，想占彭帥的便宜，“算了，是在幻想吧”，該報道稱，高志凱暗示中國前副總理張高麗性侵彭帥是不可能，高志凱並指責西方媒體接受這個“幻想”。

高志凱現任中國與全球化中心的副總裁，他辯稱，所謂的事件發生在多年前，那時的彭帥並不是未成年人，而在這段時間裡，她是一個自由的人，沒有受到騷擾的跡象。

據該報道，這番離譜的言論一出，引起網友痛批，澳大利亞網友大罵高志凱，是要說彭帥身體太強壯，所以不能被一個強大的專制政客強迫進行性行為嗎？這是什麼奇怪的看法。還有網友砲轟，一個自稱耶魯大學法學博士的人，竟然不懂性侵的概念。事實上，在彭帥曾經控訴的細節中，張高麗根本是利用權力，做出違背彭帥意志的性侵惡行，這跟善跑者不會被性侵、因為會跑，一樣荒謬。

該報道稱，還有網友認為，來自中國紅色大佬們的否認，更增添彭帥性侵案的可信度。