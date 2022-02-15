台灣宣布已加入歐盟就中國壓制立陶宛貿易問題在WTO提出的訴訟

據台灣外交部周二表示，台灣已加入美國和澳大利亞的行列，支持歐盟在世界貿易組織(WTO)指控中國對立陶宛施加貿易限制的訴訟。歐盟上個月在世貿組織發起了一項挑戰，指控中國對立陶宛實施歧視性貿易行為，稱其威脅到歐盟單一市場的完整性。目前已經有包括世界工業7國集團全部成員國在內多國宣稱加入在世貿組織的這一訴訟。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，台灣加入歐盟就中國壓制立陶宛貿易問題在WTO提出的訴訟。

立陶宛正面臨著來自中國的壓力，中國要求立陶宛撤回去年允許以台灣為名在首都開設實質大使館的決定。中國已經降低了與立陶宛的外交關係，還向跨國公司施壓，要求它們切斷與這個波羅的海國家的聯繫。

據台灣外交部發言人歐江安表示，台灣已於上周三在WTO提出以第三方身分加入該案件的磋商。歐江安向記者表示，中國的經濟脅迫已經違反了國際經濟和貿易規範，不應被容許。她稱台灣將與立陶宛和歐盟等志同道合的夥伴合作，維護以規則為基礎的國際貿易體系。

英國也表示將加入此案。

路透社說，於世貿組織提出爭端解決程序後，允許各方在60天內進行協商，以達成解決方案。如果沒有達成任何協議，歐盟可以選擇正式提出調解爭端，設立一個世貿組織小組來研究其對中國的主張。