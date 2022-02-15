對谷愛凌捧紅過度？有人勸降溫以防日後尷尬

中共官媒《環球時報》前總編胡錫進發文，急呼官媒在宣傳谷愛凌時要“適度”， 以防今後陷入尷尬被動的境地。胡錫進針對谷愛凌國籍歸屬問題引發的爭端稱，谷愛凌以後更有可能會生活在美國，因此中方在對谷某進行宣傳時，“要預留一個模糊地帶，防止未來被動” 。胡錫進建議宣傳谷愛凌為中國隊爭光而不要說為中國爭光。胡錫進的發文，雖然提醒要預先做出風險控管，也引發對谷愛凌國籍的進一步質疑。

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據中國官方媒體搜狐報道稱，環球時報前總編輯胡錫進建議，對自稱在美國是美國人，在中國是中國人的谷愛凌宣傳，要適度，應局限在體育成功和奧運精神內。胡錫進建議不要往愛國主義方向靠。

據胡錫進發文稱，谷愛凌在冬奧會上獲得巨大成功，老胡像大多數國人一樣，為她代表中國隊贏得金牌而由衷高興。同時我要提醒，輿論對她的宣傳要適度，應局限在體育成功和奧運精神範圍內，不要往愛國主義方向靠，像“為國爭光”這樣的說法宜少用，代之以“為中國隊爭光”更加妥當。

該文說，原因是谷愛凌剛滿18歲，至少今後幾年，她的生活基地大概率要在美國，她未來怎麼確定自己的國籍歸屬，在自己的人設中如何展現國家認同，都有不確定性。中國輿論對她的宣傳要預留一個模糊地帶，防止未來被動。

據胡錫進文稱，現在，美國那邊的輿論有一些攻擊谷愛凌的，但程度不重。她自己說她“在美國是美國人，在中國是中國人”，我覺得這是她的真實自我定位，而且她很希望能夠這樣走通。但現實未必能如她所願，中美關係惡化致使這樣的通道幾乎被封死了，法律問題也難逾越。未來谷愛凌很可能面臨艱難選擇。我想說的是，在谷愛凌的問題上，中國的國家榮譽和信譽不能有風險，國家的迴旋空間一定要大於任何人的選擇空間。