法新社：客觀評價谷愛凌？

法新社認為，谷愛凌是一個18歲的自由式滑雪運動員，成就體育商業現象，她可以在中國和美國市場上兩面作戰：稱拿中國護照，但做美國式表演。

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谷愛凌稍早在贏得一枚金牌後，今天周二在北京冬奧會障礙賽中獲得銀牌。稍後於周四和周五在張家口舉行的比賽項目，將是她奧運希望金牌三連冠的最後部分。

無論谷愛凌在北京的這兩個星期參加冬奧結束時的成績如何，她已經被中國人廣泛知曉，中國人至少稱她已經是2002年奧運會的明星之一，如果不是唯一"明星 "的話。

即使在北京奧運會開幕之前，這一點也是毫無疑問：這位出生在加利福尼亞的年輕人，父親是美國人，母親是中國人，在中國已經無處不在，她出現在時尚雜誌上，並擔任一些品牌的代言人，如一家咖啡連鎖店、一家移動電話運營商和一家牛奶生產商的代言大使。

而且在美國，珠寶商蒂芙尼、路易威登、芬迪和古奇等奢侈品牌已經被這位舊金山的年輕人所吸引，谷愛凌實際上在業餘時間就參加了時裝表演。

法新社說，當然，谷愛凌還沒有出現在《福布斯》年度世界最富有的運動員排名中，但這家美國商業雜誌正在密切關注谷愛凌現象。

據營銷公司MediaLink的主管Cheyenne Cantor最近接受福布斯採訪時說，"谷愛凌處於一個有趣的位置，她可以代表中國和美國的品牌。她可以在中國吸引那些還沒有其他美國品牌知名度高的品牌的注意力，反之亦然。

選擇在2019年代表中國參賽的谷愛凌非常聰敏知曉這種兩邊通吃，每當她被問及她的雙重國籍時，她都會強調，她覺得自己既是中國人又是美國人。據她說，"我對美國和中國都很感激，這兩個國家都支持我，我在這兩個國家的經歷使我成為現在的我。當我在美國時，我是美國人，當我在中國時，我是中國人。"谷愛凌在獲得奧運冠軍後就這樣重複回應。

法新社說，谷愛凌說中文，她從小就每年在中國呆上幾個月。在一次比賽中戴上綠色頭盔後被中國粉絲親切稱之為 "青蛙公主"，谷愛凌很快就知道了如何在中國成為一個寵兒。

在中國社交網絡微博上，她定期發布照片，顯示她把愛吃的目光放在她最喜歡的中國餃子上，這讓她的460萬粉絲尤其感到高興。她去年在大型極限運動賽事X-Games上取得兩次勝利後，中國新華社立即將她作為 "中國體育新偶像 "來介紹。

據法新社說，這個在斯坦福大學獲得入學資格的女孩當然顯示出她的令人難以置信的成熟，但她也被很好地包裹着，特別是她的母親，她的母親無處不在，看管着雪場和雪場外都有的顧氏跨國企業的順利運作。

信息都經過精心安排。雖然谷愛凌會說，"我想把體育作為親和力，將這兩個國家的人民聯繫起來，而不是將他們分開。我的最終目標是讓我喜歡的運動為全世界所知，如果有哪怕是一個小女孩通過在電視上觀看我的賽事而發現了自由式滑雪，我就達到了我的目的。"但谷愛凌也會對那些在社交網絡上批評她的人進行反擊，“我不會試着要讓每個人都高興，我只是一個18歲的人，正在過着她生命中最美好的年華。”