知名華裔作家嚴歌苓因視頻言論遭中國審查者部分網絡封殺

國際知名的美國華裔作家嚴歌苓近日因在一個有關徐州鐵鏈鎖脖八孩母親事件和人口拐賣的視頻對談中，附和“習近平就是人販子”的說法，2月13日起遭到中國審查者的部分網絡封殺。

廣告 繼續瀏覽後續

一生作品主要關注中國女性的遭遇、掙紮和拼搏的嚴歌苓，2月10日與旅美前中國人大副教授、社會學家周孝正視頻對聊，談論近期激起強烈公憤的徐州被鐵鏈鎖脖的八孩母親遭拐賣凌虐一案，以及中國的人口拐賣問題。

視頻顯示，兩人越說越激動。後來話題談到有善心的美國人過去多年領養了10萬中國棄嬰，卻要向中方每個孩子支付數萬美金高額領養費時，周孝正說中國政府就是“人販子決策”，更激憤地幾次說“習近平就是人販子”。嚴歌苓最後附和說，“對，習近平就是人販子”。

這段視頻被周孝正放到了YouTube自媒體《文明客廳》：嚴歌苓、周孝正對話《母親啊母親》一個40多分鐘節目的開頭。後來這段視頻11日開始又在推特上流傳。

不過，從13日開始，從新浪微博上搜尋“嚴歌苓”已經找不到任何結果，她的微博賬號已遭封禁，而百度百科、搜狗百科等也將“嚴歌苓”封殺。不過，中國的網絡書店噹噹網、提供關於書籍、電影、音樂等作品信息的豆瓣網，都還能看到併購買嚴歌苓的作品。

嚴歌苓是多產的作家與編劇，作品包括《天浴》、《少女小漁》、《陸犯焉識》、《第九個寡婦》、《芳華》、《金陵十三釵》等，她的作品多以女性視角，展現對不同時代與社會現象的深刻觀察。

虎年伊始，一段顯示一位蓬頭垢面、衣衫單薄的中年女人被鐵鏈鎖脖拴在一間破屋的視頻，成為網絡社交媒體的關注焦點。這個疑似淪為性奴和生育機器的被拐賣受害者，生育了至少8個孩子，其悲慘境遇引起網民普遍同情和憤怒，更令人世間母親為之淚下。

為此，嚴歌苓數天前奮筆疾書《母親啊，母親》一文，表達她無法抑制的悲痛和憤怒，在網上廣為流傳。

她文中說：“我做過女兒嚴歌苓，做過戰士嚴歌苓，也一直在做作家嚴歌苓，但今天的我，僅僅是母親嚴歌苓。那條鐵鏈的這一頭拴着我，我能感到生鐵在脖子上吸噬體溫，能感到那碗冰凍稀粥的堅硬——相對鐵鏈那一頭拴着的母親僅剩的兩顆牙，它的堅硬超過她囚禁地的水泥地面。我也能依稀聽到滿堂兒女在另一個門內（另一個世界）的熱與鬧；那裡有足夠的飯菜，有溫暖的室溫，有嬉笑對答，而這一切都沒這位母親的份兒，因此我更能共感她薄衣下身體的凄冷。那是怎樣的身體啊，二十多年經受不止息的蹂躪，被打掉了牙，被扯落了發，被被當成一個器皿盛裝獸慾，被實施一個逆向進化：從人至非人。”

嚴歌苓在文章的最後說：“你問：你幹嘛憤怒？我答：因為你不憤怒。”