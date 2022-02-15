美聯社：外媒緊盯俄選手禁藥醜聞 讓中國鬆口氣

俄羅斯花式滑冰明星瓦利耶娃在北京冬奧期間爆髮禁藥爭議，媒體競相關注，把中國官員可能避談的問題擺一邊。美聯社指出，這波醜聞讓冬奧話題丕變，有利於中國當局擺脫注意力。

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一個多星期前，外國記者在北京冬奧每日簡報會上，還在追問網球選手彭帥、中國政府如何對待維吾爾穆斯林，以及防疫“閉環系統”有沒有效。現在他們把火力幾乎全部集中在瓦利耶娃（Kamila Valieva）和俄羅斯的禁藥醜聞上。

15歲的瓦利耶娃在去年12月25日的全國錦標賽接受藥檢，卻拖到2月8日才公開她被驗出對心絞痛藥物、能提升耐力的禁藥曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，當時她人早就在北京參加冬奧，並已協助俄羅斯奧會（ROC）代表隊拿下花式滑冰團體賽金牌。

由於俄國政府系統性違反禁藥規定受到懲處，俄羅斯選手僅能以ROC而非國家代表隊名義參加北京冬奧。

體育仲裁法庭（CAS）14日放行瓦莉娃繼續參加個人項目，在說明其決定時援引“特殊情況”，包括瓦利耶娃的“受保護者”身分，換言之就是“未成年”身分。

奧運歷史學家瓦勒欽斯基（David Wallechinsky）向來不吝批評中國政府，他透過電子郵件表示：“瓦利耶娃醜聞的最大贏家，就是中國政府。不用抵擋人權相關評論，還真讓他們鬆了一口氣。”

彭帥曾高居世界女雙球後，3個月前她公開指控中共前高官張高麗性侵，隨即在中國網路上被消音，中國記者也不得報導此事。

另外，中國拘留至少100萬維吾爾族人，被美國與其他國家稱為種族滅絕，中國則以“世紀謊言”回應。這項議題也非中國記者關注範疇，國際奧林匹克委員會（IOC）則是自願避談。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在3日奧運開幕前一天的簡報會上說：“國際奧會的立場應該是，基於政治中立，我們不評論政治議題。”巴赫也鮮少提到維吾爾族。

然而在奧運開幕後，不斷有人提出關於彭帥和維吾爾族等讓中國不舒服的疑問。同樣熱門的還包括新冠問題，以及針對中國用閉環泡泡把記者、選手與2000萬北京居民隔開的批評。

另有人問到中國電商巨擘馬雲，馬雲創辦的阿里巴巴集團是國際奧會一大讚助商，但他大致上已從公眾視野中消失。

之前亦有人一直質疑，選手評論若激怒中國威權政府的官員，安全會不會堪憂。但因為幾乎沒人公開發聲，這類疑慮逐漸淡化。

然後在2月9日─奧運第5天，話題一下子轉至瓦利耶娃身上。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）當天表示，“有突發事件，有必要展開法律諮詢”，遭非中媒記者連日追問細節。

至於中國政府掌控的媒體還是繼續把問題擺在讚美場地和奧運籌備效率，以及感嘆貓熊吉祥物冰墩墩供應不足。沒有中國記者問到關於瓦利耶娃的問題。

瓦利耶娃獲准參加15日的賽事後，大家都在關注她的表現。外界注意的不只是她的滑冰本領，還有一名女孩遭強大勢力和為達目的不擇手段的國家傷害後，故事接下來的發展走向。

而且現在這個國家指的不是中國。

美國喬治亞州立大學（Georgia State University）中國專家列普尼科娃（Maria Repnikova）在寫給美聯社的電郵中表示，中國政府可能樂見此事讓人無法專註其他潛在破壞因素，或是對奧運和整個中國的批評。

她寫道：“由於奧運讓國際社會有適當機會調查與廣泛報導主辦國，在這起案件中，有一起醜聞能讓中國擺脫注意力，有利於中國當局。”