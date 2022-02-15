香港歌手阮民安被控煽動洗錢 遭國安處拘捕

香港警方國家安全處今天拘捕一名歌手，並指控他涉嫌觸犯煽動及洗黑錢罪。多家港媒則報道，被捕歌手是積極參與“反送中”運動的阮民安。

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據中央社今天報道稱，據港警高層指出，警方下午拘捕了1名41歲、據報有藝人身分的男子，以及另1名20歲無業男子，他們涉嫌在網上發表“煽動他人憎恨政府”的言論，以及“挪用籌款”。

據香港媒體報道稱，阮民安積極參與2019年的“反送中”運動，2021年9月起曾在社交媒體發表具煽動性內容，包括咒罵法官、嘲諷殉職警員和意外死亡的退休警員。阮民安也曾呼籲市民杯葛政府的防疫措施，聲稱接種疫苗會引致死亡；他也曾在網上演唱會歌唱帶有“光時口號”的歌曲。

2021年3月至11月，阮民安為被指控暴動罪嫌者發起募款，籌獲港幣100萬元。但警方聲稱，他把部分款項轉給了同時被捕的20歲嫌犯用作私人用途，又把部分款項用作賭博。

網絡資料顯示，阮民安曾是香港前男子組合E-kids的成員，也曾與跳舞歌唱組合Bro-5合作推出歌曲。

據法新社說，自從2004年E-Kids樂隊解散後，阮民安就一直沒有受到關注，E-Kids是一個以彩色頭髮和朗朗上口的歌曲而聞名的三人組。但阮民安成為香港2019年大規模民主抗議活動的公開支持者，這些抗議活動後來被嚴厲鎮壓。

阮民安是過去三個月中在香港被國家安全警察逮捕的第二位香港粵語歌星。去年12月底，知名度更高的明星、同時也是LGTBQ活動家的何韻詩與現已關閉的民主新聞網站 "立場新聞 "的記者一起被捕。何韻詩後來被保釋。

據法新社說，支持民主運動的阮民安和何韻詩都發現自己去年無法找到演出場地。