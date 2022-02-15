鬥爭延擴國際 習近平促加強涉外領域立法

中共總書記習近平在將於16日出版的第4期“求是”雜誌發表文章說，要堅持走“中國特色社會主義法治道路”，強調要“用法治手段展開國際鬥爭”，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制“長臂管轄”法律法規。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述中國官方消息說，中共總書記習近平發表文章表示，將加強涉外領域立法，運用法治手段展開國際鬥爭。習近平的文章還強調，在法治改革過程中，絕不能把改革變成“對標”西方法治體系和“追捧”西方法治實踐；要發揮依規治黨對黨和國家事業發展的政治保障作用，形成國家法律和黨內法規相輔相成的格局。

據新華社消息稱，將於16日出版的第4期“求是”雜誌，發表習近平題為“堅持走中國特色社會主義法治道路，更好推進中國特色社會主義法治體系建設”的文章，提到上述內容。文章強調，要“運用法治手段展開國際鬥爭”，堅持統籌推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制“長臂管轄”法律法規，推動建設中國法域外適用的法律體系。

這篇文章強調，要堅定不移走中國特色社會主義法治道路，過程中必須紮根中國文化、立足中國國情，解決中國問題的法治體系時“不能被西方錯誤思潮誤導”。