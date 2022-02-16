一亂便管：習近平指示港府抗疫任務壓倒一切 北京牽頭京粵港協調機制

在香港疫情嚴峻並尋求北京的中央政的支持後，在港親北京傳媒發布消息，指中共總書記習近平已着身兼港澳工作領導小組組長的副總理韓正向特首林鄭月娥轉達指示，港府要切實負起抗疫主體責任，把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。中央還藉機成立由北京部委牽頭的京粵港協調機制，加大助港抗疫的統籌協調力度。

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親北京的《文匯報》和《大公報》今(16日)早以頭版頭條報道習近平就香港抗擊新一波疫情的「重要指示」，強調香港特區政府要切實負起主體責任，把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。習同時委託韓正向林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注和對港人的關懷。

韓正就此作出批示，要求港府和各有關方面貫徹落實習近平的重要指示精神，並指示中央有關部門和廣東省抓緊解決港府提出的要求，包括提升香港核酸檢測能力、支持快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等事項。

報道還說，中央還決定，成立由國務院港澳辦公室和國家衛生健康委員會牽頭，中央有關部門和專家、廣東省及港府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。

矛盾：北京一亂便管 港人憂慮干預日深

熟悉中國事務的時事評論員劉銳紹向本台指出，由「港媒」高調報道習近平指示，一是要突顯習近平掌控一切，這是中央在中共黨二十次代表大會前要處處建立習的威信的要求；二是跟循中國內地的制度，即是在地方疫情失控時，便由中央領導，武漢爆疫時便是如此，這是中國官場的思維。

他續稱，此舉當然會引起港人憂慮，認為這是中央介入香港事務，削弱香港的高度自治，而且管控的，不單是香港的政治，甚至連民生事務都要控制，更憂慮由北京牽頭抗疫協調，會打開干預香港衛生事務之機，但劉銳紹笑說，以京港現在的關係，已不是北京會否干預香港事務，而是何時做。他補充，京港人士的思維不同，自然會引發矛盾。

他又說，在北京干預的情況下，港人應留意運作的實效和代價，包括採購的費用、物資的標準等等，以免出現利益輸送等問題。

香港的武漢肺炎感染個案已經連續五日破千甚至突破二千之數，初步陽性個案昨天更是達到破紀錄的5400宗，全部因為隔離措施已達飽和而未獲安排送院，

部分等待隔離人士更要在醫院外的空地等候數小時，甚至選舉委員會界別的立法會議員洪雯昨亦建議港府制訂「Plan B」，研究撥款支持輕症患者在家治療，並參考新加坡做法，向家庭提供血氧機和輕症治療包。有關說法，等同建議「與病毒共存」，但有消息人士向《明報》表明，港府早前確曾想過輕症患者家居隔離，但被指與「動態清零」不符，估計難以再提倡。