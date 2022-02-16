布林肯："未見撤軍行動 俄羅斯軍事威脅確實存在"

美國國務卿布林肯周三表示，儘管莫斯科聲稱自烏克蘭邊境撤軍，但美國“沒有看到俄羅斯撤軍行動”，軍事威脅實際存在；法國外交部長勒德里昂也表示，當地俄軍數量沒有減少；北約組織也表示，俄羅斯周三仍在烏克蘭附近增兵，沒有撤軍的跡象。據愛沙尼亞情報機構稱：俄羅斯恐對烏克蘭發動有限軍事攻擊。

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法新社消息，美國國務卿布林肯周三接受ABC電視台採訪表示，來自俄羅斯的威脅是"事實存在的"，"我們沒有看到實際意義的撤軍，相反，我們看到俄羅斯繼續軍隊部署，而且是可能入侵烏克蘭的先頭部隊，這些部隊繼續在邊境集結"。

俄羅斯周二聲稱已下令部分撤離聚集在烏克蘭邊境的10萬多名士兵。西方對俄羅斯的表態持謹慎態度。布林肯表示，"如果俄羅斯撤軍，我們會表示歡迎，但我們沒有看到撤軍行動"，布林肯強調，我們準備外交解決(危機），也做好了戰爭的準備"。

布林肯再次強調，俄羅斯入侵烏克蘭“隨時”可能發生。他說，普京“有能力隨時採取行動。他能夠"扣動扳機"，他今天能做到，明天、下周都可以做到”。

另外，針對俄羅斯宣稱在烏克蘭邊境地區的部分軍隊已開始撤離，法國外長勒德里昂周三指出，當地俄軍數量仍一樣多。

俄羅斯表示，俄軍在克里米亞的軍演已結束，已撤出戰車等軍備及部隊，並公布相關影像。莫斯科當局宣布，已從與烏克蘭邊境撤出首批軍隊，但西方國家稱沒有見到證據。

法新社報導，勒德里昂周三表示，在俄羅斯宣布已撤離部分軍隊後，在烏克蘭邊界附近的俄軍數量和之前一樣。勒德里昂向法國參議院表示，"俄軍數量仍一樣多，演習正在繼續"。他表示，俄方的聲明需要獲得證實。

布林肯將於周四到周末前往德國慕尼黑參加安全會議，與美國盟友討論烏克蘭危機，並將“敦促俄羅斯降低緊張選擇外交途徑解決危機"。

德國周三宣布，包括美國在內的七國集團外長將於周六舉行烏克蘭危機會議。

而北約秘書長斯托爾滕貝格也指稱，俄羅斯軍隊及坦克車來回移動，不等於撤軍的證據。他並表示，北約可以依據衛星影像證明俄羅斯並沒有從烏克蘭邊界撤軍。

另據路透社報道，愛沙尼亞對外情報局周三表示，俄羅斯繼續將軍隊移往烏克蘭邊界，可能對烏克蘭發動"有限"軍事攻擊。愛沙尼亞對外情報局首長馬蘭（Mikk Marran）指出，俄羅斯的攻擊將可能包括導彈轟炸，並佔領烏克蘭"關鍵地帶"。

馬蘭並提及："我們現在的評估是，他們（俄羅斯）將避免住有眾多人口的城市，因為要掌控這些地區需要大量軍力。"馬蘭也指稱："但還無法明確了解，俄羅斯軍隊可能利用什麼途徑(進行攻擊）"。