法國總統府下令調查外國滲透  中國再度成為目標

法國挑戰網站記者Antoine Izambard日前發表有關中國滲透的新書之後，周四又在其網站發表獨家新聞，披露了法國財政總監察局（IGF）受Élysée的委託，在今年年初向政府提交了一份報告。報告聚焦中國勢力對法國高等教育機構的滲透。

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挑戰網站獨家披露的這份機密文件的標題叫做 "在高等教育和科學研究領域保護知識和技術的挑戰 "。

這份受到法國國防機密保護的文件是基於對法國各大大學校長的約20次採訪，這些採訪是與法國國防和國家安全總秘書處（SGDSN）密切合作進行的。正如去年十月法國參議院出台的有關外國勢力滲透的調查報告一樣，此次調查結果再度顯示，中國是最主要的滲透來源國。與中國國防密切相關七大院校成為關注焦點，其中最為引人注目的是哈爾濱工業大學（Harbin Institute of Technology）。

文章指出，哈工大在法國非常活躍，它已經與法國的一些機構建立了夥伴關係，如南特中央學院、聖埃蒂安礦業學院和格勒諾布爾國家理工學院。目前，HIT還在尋求與普瓦提埃的一家從屬於法國國家科研中心的研究所建立聯繫，文章認為法國的科學工作者過於缺乏提防。

此外，法國布列塔尼布雷斯特的海洋研究大學學校，布雷斯特海軍學校和法國國家科學研究中心與中國海洋大學和中國獎學金委員會的合作項目ISblu也受到高度關注，據報道，該項目的中方合作者定期向中國大使館彙報他們的工作。

與中國電信巨頭華為合作緊密的巴黎電信學院以及法國原子能研究中心也受到調查人員的監督，法國原子能研究中心已經於去年夏天決定停止與華為的合作，巴黎電信學院也於去年夏天停止了與華為的博士生合作項目。