美智庫經濟自由榜：台灣排第6 中國急跌至158名 香港續消失

美國傳統基金會連續第二年沒有就香港和澳門獨立評分，而該會最新報告顯示，併入香港之後的中國，其得分和排名均告急跌，以48分排在第158位，評級亦由「大部分不自由」跌至最低的「受壓（Repressed）」；相反，台灣評分則由去年的78.6分升至80.1分，但排名維持在第六位。正在台灣訪問的基金會創辦人費訥（Edwin J. Feulner, Jr.）形容，如何由一個發展中國家積極發展至自由國家，台灣可以說是亞洲和全世界的模範。

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基金會在當地時間周一(14日)發表2022年《經濟自由度指數》，按「法治」、「政府規模」、「監管效能」及「開放市場」等四大領域十二項指標，對全球177個國家和經濟體評分。報告指出，非一般的防疫限制和政策既使經濟發展受阻，亦令各國經濟自由度下滑，平均評分跌幅是自發表以來最大。

即使位居榜首的新加坡，得分亦下跌了5.3分，但相比其他經濟體，它仍以84.4分連續三年名列榜首，亞、季軍則分別是瑞士和愛爾蘭。緊隨其後的，依次是盧森堡、新西蘭、台灣及歐洲的愛沙尼亞。上述國家的得分都在80分或以上。

中國方面，被併入曾經連續廿五年位列全球最自由經濟體的香港後，得分持續下跌，且幅度大幅擴大，由去年的58.4分急跌10.4分至今年的48分，排名更由去年的107位，懸崖式下跌至158位，跌入五級評級中的最低一級。

基金會去年以香港的政策受北京操控為由，不再對香港作出獨立評分，並把香港和澳門兩個中國特別行政區併入中國評分。而在併入之前的2020年，香港排名剛由連續保持廿五年的全球最自由經濟體下跌一級至第二。

根據報告，中國在12項指標中，大部分得分均告下跌，當中尤以「財政健康」(11.1分)和「司法效能」(37.4分)的得分最低；報告又說，雖然中國的質易自由仍然強勁，但缺乏「投資自由」和「金融自由」，將窒礙其生產增長。「投資自由」和「金融自由」兩項指標，中國維持20分的低分。

報告又以背景資料方式點出不利中國之處，指一個比官方公布更嚴重的經濟放緩，是對習近平政府及其經濟理念框架的嚴峻挑戰；貿易戰令中國與美國及其盟友的關係惡化；而限制香港自治、迫害新疆少數民族，以及網絡戰等因素更令其他國家普遍不信任中國，破壞其全球關係穩定。

台灣司法獨立致效能稱冠

反觀台灣，則在自由報告中逐年攀升，更是過去五年世上少數幾個持續增長的經濟體之一。根據報告，台灣在「司法效能」的表現最為驕人，由去年的72.9分增至94.2分，原因是當地司法機構獨立，法院基本上不受政治干預。另外，

「貨幣自由」、「投資自由」及「勞工自由」評分亦告上升，新得分由86.1分至68.7分不等，故此雖然「商業自由」大跌9分至84.3分，整體得分仍有80.1分。報告指出，若果「商業自由」和「財務自由」能進一步改善，將可推動台灣的經濟自由度再上層樓。

報告發表時，基金會創會主席費納正在台灣訪問，他獲台灣總統蔡英文接見時讚揚台灣的成就，指台灣由最初的全球27名爬升至現在的第六位，而報告亦顯示，台灣不但有決心發展自由經濟，也希望人民可以享受自由，在如何由一個發展中國家積極發展至現在的新篇章，台灣可以說是亞洲跟全世界的模範(shining example)。

他又說，台灣和美國強健的雙邊關係依然是兩黨共識，無論是在國會或行政部門、特朗普或拜登執政，仍是美國人民的意願，他們相信，應該與台灣維持良好的關係，因為台灣代表許多重要價值。