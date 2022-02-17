東盟緬甸問題特使呼籲軍政府為其會見反對派代表開綠燈

東南亞國家聯盟緬甸問題特使周四敦促緬甸軍政府為其會見該國反對派民族團結政府(NUG)的代表開綠燈，目的旨在試圖恢復各方的對話。緬甸在一年前發生軍事政變後陷入全面混亂。

廣告 繼續瀏覽後續

緬甸反對派民族團結政府在原執政黨“全國民主聯盟（NLD）的主導下成立，由於沒有獲得國際認同，被視為“影子政府”。其主要成員為昂山素季所領導的黨派的前代表（其中許多人是流亡者）以及少數民族代表組成，被緬甸軍政府列入“恐怖組織“名單。

2021年2月1日，緬甸軍方宣布逮捕包括全國民主聯盟主席昂山素季在內的政府主要領導人，並掌控了權力。東南亞國家聯盟最新任命的緬甸問題特使、柬埔寨外長布拉索昆（Prak Sokhonn）表示：如果軍政府拒絕與反對派民族團結政府交流，那麼則應將交流的權利交付給作為橋樑、和促進對話的東盟特使。

東盟緬甸問題特使披露，他準備利用東盟外長會議以外的時間，於三月份出訪緬甸，希望能夠得到緬甸軍政府的回應。

據法新社報道，東盟前緬甸問題特使前往緬甸訪問的請求未獲軍政府批准。法新社向緬甸軍政府詢問相關信息時，也沒有得到回應。

自軍政變以來，緬甸局勢陷入全面混亂。許多受到少數民族支持的民兵拿起武器反抗軍人統治。而軍政府方面則對反對派展開殘酷鎮壓。根據當地一名觀察員披露，已有1500多平民喪生，1萬2000多人被捕。

去年四月，東盟國家領導人在印尼首都雅加達召開了緬甸問題特別會議，軍政府領導人也受邀出席。會議達成了五項共識，試圖在緬甸恢復對話。然而，鑒於當地局勢並沒有得到改善，東盟隨後多次將緬甸排除在有關會議之外。