烏克蘭危機：北京指責美國及北約擴張

中國/烏克蘭危機/美國/北約

聯合國安理會周四舉行關於烏克蘭局勢的會議。法新社稱，中國在會上不點名地指責美國"加劇了圍繞烏克蘭的緊張局勢"，北京指"北約一再擴張，與維護共同安全的時代潮流背道而馳"。而烏克蘭總統澤倫斯基周四表示，烏克蘭想要加入北約組織並非野心，而是"保障國家安全"。

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法新社消息，中國常駐聯合國代表張軍周四在安理會烏克蘭局勢會議上發言表示：“中方認為，有關各方應當保持理性，堅持政治解決的大方向，不做任何刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情"。

法新社並援引張軍表示，“沒有什麼事情是無緣無故的。面對烏克蘭的緊張局勢，北約擴大是一個不容忽視的問題。冷戰結束後，北約一再擴張，與維護共同安全的時代潮流背道而馳"。張軍並稱，"一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。這一點在歐洲地區適用，在世界其他地區同樣適用。"

中國常駐聯合國大使並暗指美國，他強調，"個別國家抱着冷戰思維不放，說一套，做一套，為了謀求絕對軍事優勢，在亞太地區拉幫結夥，搞一些三邊、四邊的'小圈子'，刻意挑起對抗"。他稱，"這種做法只會給亞太地區帶來分裂和動蕩，嚴重威脅亞太地區和平穩定，其結果既損人也不利己"。

美國與英國和澳大利亞三國最近簽署一項歷史性的安全協議，分享先進的防禦技術及情報，此舉被認為旨在對抗中國。

另據報道，烏克蘭總統澤倫斯基周四表示，烏克蘭想要加入北約組織並非野心，而是"保障國家安全"。他並稱不僅俄羅斯，還有其他歐洲國家不希望烏克蘭加入北約。

澤倫斯基回答英國廣播公司（BBC）記者詢問，基輔是否準備放棄加入北約時，他回答說："這不是烏克蘭的'野心'，我們失去了1萬5000生命。這並非野心，而是關係到我們的生命。"