中國為遏止人口下降 打算限制“非醫療理由”的墮胎

中國-曾經的人口大國 曾經強制一胎 現今人口銳減人口老化 催生三胎難產

中國計生委宣布打算採取“干預”行動，俾能減少未婚婦女和少女的墮胎數量。而1980年到2016年實行獨生子女政策後，中國走的是恰恰相反的道路。

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中國從1980年到2016年實行獨生子女政策後，現今人口結構的變化令政界人士擔憂。 2021年，中國出生人口僅為 1062 萬，而 2020年還有1200 萬的出生人口，2016 年甚至有 1786 萬；中國正面臨經濟放緩和人口老齡化問題。這是法國世界報北京特派記者勒梅特的報道。

雖然中國官方數據的居民人口數繼續小幅增長， 但出生率（每千人 7.52 人）是自 1949 年中共掌權以來的最低記錄。到 2021 年底，根據官方記錄中國人口有 14.126 億人，與 2020 年相比，增加了 480,000 人（增加了 0.034%）。這是自 1958-1961年大饑荒以來的最小百分比增幅。

如果這種統計曲線現象繼續下去，從 2022 年起，中國出生人口數將下降到 具有象徵意義的1000 萬名新生兒的標準以下。 早在 2020 年，世界經濟論壇就預測，到 2100 年，中國居民人口降為 7.32 億，將少於居民人口為10.9 億的印度，而且也將少於居民人口為7.91 億的尼日利亞。

改善生育力度： 為了阻止人口的下降，中國當局自 2021 年 5 月下旬起允許一對夫妻可以生育三個孩子。 雖然許多夫婦強調生活所需和住房成本讓他們對這項政策持有保留態度，但各省正在增加鼓勵生育措施，例如在第三個孩子出生後，延長產假，產婦可以有 350 天的產假。

然而最近的計生委，主要是其限制墮胎的措施受到關注。 多年來，同樣是這個計畫生育的機構，過去從事干涉夫妻的親密關係’並迫使許多婦女墮胎，現在起將領導推動反向的政策。

中國生計委在 2 月初表示，將進行干預措施，通過向那些希望終止妊娠的未婚婦女和少女，宣導提倡尊重“傳統價值觀”，以幫助減少墮胎的數量。

根據中國國家衛健委統計，2020年中國人工流產件數將近有900萬例，其中40%為青春期少女。

計生委解釋說：“我們希望進一步塑造年輕人對婚姻和家庭的看法，重新學習如何在一個家庭中撫養多個孩子，促進一種新的積極的婚姻文化及為人父母的文化，” 2021 年 5 月，專家王培安在中國人民代表大會的一個委員會中表示，根據國家衛健委的數據，2020 年中國進行了將近 900 萬例人工流產，其中 40% 為青少年。

他還感嘆“由於受到來自西方性解放的影響，70% 的少女對婚前性行為有正面的看法。”

生計委從今往後希望：“改善增進生育的數量”。這種模稜兩可的術語，但其目標毫無疑問的是：減少墮胎的數量。

2021 年 9 月 27 日，中國政府在其《中國婦女發展指南》中強調，旨在“減少非醫療必要的墮胎”。

非政府組織人權觀察表示遺憾說，如同過去一樣，“婦女將不得不繼續為她們的生殖權利而戰”。 該組織並指出，雖然家庭政策正在發生變化，但“沒有改變的是政府繼續將婦女的身體視為經濟發展的工具”。

“按照三孩政策行事”： 2021年12月，一篇發表在為黨喉舌的宣傳機構“中國報道”網站上的文章，在網上有數百萬網民評論，而且絕大多數人采抨擊態度，該文章意在迫使中共幹部生三個孩子。

在這篇文章中寫道：“任何官員和黨的幹部都不應有任何客觀或個人的借口而不結婚或不生孩子，也不應該有任何借口只要一個或兩個孩子。

每個黨的幹部都應該有責任和義務為國家人口的增長做出貢獻，並按照三孩政策行事。”

對於那些因年齡或健康原因無法履行這一職責的人，他們至少應該“教育、引導和幫助家人和其朋友盡一切努力生三個孩子”。

對於那些因年齡或健康原因無法履行這一職責的人，他們至少應該“教育、引導和幫助家人和朋友盡一切努力生三個孩子”。

不管他們的借口是什麼。 這篇揭露中共干涉國人私生活的文章，被很多網民批評，並沒有在網上流傳太久。 也許這只是黨定期發出的一個試驗氣球。 42行，，，

然而，在各省，黨本身，特別是共青團，他們可或在網上或實體方式舉辦相親活動，以促進年輕人結成夫婦，這些都不是罕見的事。而且從長遠來看，這有助於組成一個有三孩的家庭，它可說是新一波的國家大事。