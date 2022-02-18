北約秘書長：歐洲面臨冷戰以來“最大規模的軍事集結”

北約秘書長斯托爾滕貝格周五晚間表示，俄羅斯在烏克蘭邊境集結了15萬士兵，歐洲面臨冷戰以來“最大規模的軍事集結”；聯合國秘書長古特雷斯再次呼籲“認真緩和”烏克蘭的緊張局勢。

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法新社消息，斯托爾滕貝格周五接受德國電視頻道ZDF採訪時表示，(俄羅斯此舉）已遠遠超出了軍事演習，他稱，“俄羅斯完全可以在沒有預警的情況下攻擊烏克蘭。

另據聯合國消息，隨着烏克蘭危機引發的緊張局勢持續升級，聯合國秘書長古特雷斯周五在德國慕尼黑安全會議上向世界各國領導人發表講話時表示，他仍然相信歐洲的軍事衝突 "不會發生"。如果發生，"那將是災難性的"。

古特雷斯表示，現在是“認真緩和”危機的時候了。目前，敵對雙方在烏克蘭東部的炮擊活動激增，俄羅斯軍隊也集結在該國邊境的周邊地區。

古特雷斯強調，“除了外交別無選擇。所有問題，包括最棘手的問題，都必須通過外交框架來解決”。

古特雷斯稱，《聯合國憲章》是國際法的基本支柱，他援引《憲章》的條款表示，“各會員國應以和平方法解決其國際爭端，俾免危及國際和平、安全及正義。”

他指出，今天對全球安全的威脅“比冷戰時期更加複雜，而且級別可能更高"，所有各方都應該“極其謹慎地使用他們的言辭”。他解釋說，在冷戰時期，保障措施和安全檢查的存在是為了讓各國能夠通過“秘密渠道”來預防危機。

古特雷斯指出，今天，"冷戰時期的許多系統已不復存在，大多數受過培訓使用這些系統的人也不健在"。但他堅稱，“溝通失誤或誤判可能會使大國之間的小事件陷入失控狀態”。

100多名外長應出席在慕尼黑舉行的這次年度峰會，但俄羅斯外長沒有參加此次會議。