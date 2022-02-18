泛民工會聯會已解散 仍遭警方索要與境外組織聯繫及收支資料

職工盟已解散，但仍被要求交資料 2022年2月18日

聲言不會因為組織解散而放棄追查組織成員有否違反《港區國安法》的香港警方，向已宣布解散四個多月的香港職工會聯盟骨幹成員索要資料。據不同傳媒引述的消息指，警方索取的資料涉及職工盟多年來的組織運作、活動、收入來源及開支、與屬會及外國或境外組織的聯繫等。職工盟前主席黃乃元表示，會就警方要求諮詢法律意見，並進行討論，再決定如何處理。

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警方昨(17日)天引用《社團條例》，要求職工盟在兩星期內回應問題及提交資料。據了解，除黃乃元外，副主席鄧建華、司庫鍾松輝和在囚的秘書長李卓人均收到警方信函。鄧建華更在其臉書確認於昨晨6時收到警方專人派遞信函，還聲稱「佢急我唔急」，稍後會商討處理方法。

根據條例，若有關人士沒遵從規定提供資料或提供虛假、不正確或不完整的數據，均屬違法。一經循簡易程序定罪，可處第4級罰款，即最高罰款額為25000港元(下同，摺合約2820元)。去年4月，警方曾根據《社團條例》要求主辦每年7月1日遊行的民間人權陣線提交其成員、活動及資金來源等資料，民陣拒交，結果前民陣召集人陳皓桓被判罰8000元。

在《港區國安法》生效後的公民組織解散潮中，職工盟於去年10月3日宣布解散，但部分骨幹成員仍在處理後續事宜，社團註冊仍未取消。當時保安局已表明，一個組織及其成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員辭職而被抹走，警方會繼續全力追究任何涉嫌違反國安法及其他香港法例的組織及人士。

在國安法生效後，港府引用不同規管條例要求立場傾向民主自由的組織提交資料，例如香港市民支援愛國民主運動聯合會、華人民主書院及中國維權律師關注組去年8月被警方國安處以《港區國安法》第43條要求提交資料；以工會註冊的香港記者協會，成立五十多年來首次於今年1月被職工會登記局要求提供會員招收資料和支持反對修訂逃犯條例是否符合該會宗旨等問題，以確認是否與《職工會條例》相符。上述索要資料要求中，支聯會表明拒交，常委梁錦威認罪判囚3個月，副主席鄒幸彤等餘下四人的案件仍在審訊。