烏東親俄地區宣布把平民撤往俄羅斯 美國指責"利用平民轉移視線"

控制烏克蘭東部地區的親俄武裝宣布撤走平民到俄羅斯，美國周五稱這是利用平民作為"棋子"轉移視線的"無恥"之舉；烏克蘭東部局勢升溫，兩個親俄地區宣布把平民大規模撤往俄羅斯。美國宣布將向波蘭出售250輛M1戰車加強東歐國防能力。

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法新社消息，美國國務院發言人在慕尼黑安全會議期間，就烏東親俄武裝宣布撤走平民到俄羅斯表示，這是利用平民試圖轉移國際社會對俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊準備發達攻擊的關注，此舉"厚顏無恥"。

美國國務院發言人在慕尼黑安全會議的記者會上表示，“此舉旨在進一步通過謊言和錯誤信息掩蓋俄羅斯是這場衝突中的侵略者的事實。”

烏克蘭東部局勢升溫，兩個親俄地區、即自稱獨立的頓涅茨克人民共和國與盧甘斯克人民共和國領導人周五分別宣布，把平民大規模撤往俄羅斯。俄羅斯總統普京周五也表示，烏東情況正在惡化。

據俄羅斯衛星通訊社指，頓涅茨克人民共和國領導人普希林先公布消息，指"烏克蘭總統澤連斯基將很快下令烏克蘭軍在該地區發動攻勢"。他稱，烏克蘭已準備以武力奪取頓巴斯。盧甘斯克人民共和國也發表了類似聲明，宣布將把平民疏散到俄羅斯。

英媒18日報道，獲俄羅斯支持的普希林表示，俄方同意為民眾提供住宿，老幼將獲優先安排。

周四，烏克蘭政府軍與烏東親俄武裝互相指控對方開火。

另據路透社報道，美國國防部長奧斯汀周五宣布，美國將向波蘭出售250輛M1艾布蘭主力戰車，以加強東歐的國防能力。奧斯汀在華沙的記者會上表示，"這批是最先進版本的艾布蘭，將提供給波蘭高度先進性能的戰車"。他也提到，目前交付時間表仍在商討中。奧斯汀表示，這也會增強我們與波蘭武裝部隊的協同作戰能力，並增進我們與其他北約盟國的結合威懾力可信度。