新冠溯源：巴士德學院新調查增加自然來源籌碼但也彰顯實驗室泄露可能性

法國巴士德研究院學者去年十月份遞交同行審閱的有關新冠病毒起源的研究論文近日獲准在著名的自然雜誌網站上正式發表，如果說，該研究為病毒的自然來源提供了進一步的證據的話，報告也增加了實驗室泄露的疑雲。

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巴黎巴斯德研究所病原體實驗室負責人Marc Eloit在2020年底和2021年初，帶領一個研究團隊前往老撾北部的石灰岩洞穴，據他本人介紹，那裡生活着數百萬隻蝙蝠。這種類型的地形和動物群在緬甸北部、越南北部和中國南部的雲南等鄰近地區很常見。

他們在老撾發現的病毒 "非常接近可以分離出來的第一批Sars-CoV-2毒株"，是迄今為止發現的最接近的毒株，這種病毒具有新冠病毒中S蛋白直接感染人類的功能，從而為病毒來自直接蝙蝠的可能性增加了籌碼。

老撾病毒與Sars-CoV-2毒株最大區別

不過，老撾發現的病毒缺乏新冠病毒中另一個關鍵的環節，那就是可以引發大規模傳染的酶切入點，這是引發大流行病的關鍵所在。對此，Marc Eloit教授的解釋是，這一切入點或者是在無癥狀感染的過程中逐漸形成，或者是“在實驗室的細胞培植過程中“獲得。他還補充說，在無癥狀的狀態下，病毒在人類中最初的默默循環 "在理論上是可能的"。而且這些蝙蝠生活的洞穴是人類經常光顧的地方：生活在這些地區的人去那裡收集鳥糞，並且食用被感染的鳥類，這些洞穴也是遊客經常光顧的地方。

不過，Marc Eloit教授的上述說法受到法國另一位專家Etienne Decroly教授的質疑，因為首先，武漢市在雲南東北部約2500公里處，而蝙蝠並不生活在這個擁有1100萬居民的城市內或周圍。其次，病毒溯源調查至今都沒有發現任何動物中間宿主。最後，在武漢華南海鮮市場的調查中沒有發現任何可以被認為是大流行病的潛在起點的蛛絲馬跡。

Marc Eloit教授在訪談中提到新冠病毒引發外界質疑的Furin酶切入點可能“在實驗室的細胞培植過程中“獲得，這是新冠疫情爆發以來，巴士德學院專家首次提到實驗室泄露的可能性。

多名追究新冠病毒來源的學者在網絡提問Marc Eloit教授是否了解美國生態健康聯盟（EcoHealth Alliance )提出的有關研究Furin酶切入點的研究計畫。此外，為何武漢實驗室石正麗教授在疫情初期發表的最接近新冠病毒的Ratg13病毒並沒有在老撾的蝙蝠洞中被採集到？巴士德學院到目前為止尚未回復法廣的採訪要求。

Etienne Decroly教授接受法國電視台採訪時就巴士德學院的研究報告評論說：病毒學家Marc Eloit提到的實驗室操作的想法直接導致了另一個主要假設：事故。武漢擁有敏感的實驗室：一個P4實驗室--代表 "4級病原體"--安全性非常高，在這裡研究埃博拉等病毒，還有兩個P3實驗室，在這裡研究冠狀病毒。

另外，巴斯德研究所的病毒學家在接受採訪時表示，中國科學家近年來描述的一些病毒是在雲南收集的。然而，"當我們去山洞裡取樣時，如果不採取嚴格的個人保護條件，就會有人類污染的風險，"這位專家說："當這些樣本被帶入實驗室提取材料進行病毒測序，或在細胞培養中進行擴增時，如果不嚴格遵守安全規則，就會有相關風險。2004年，負責SARS疫情的病毒從北京病毒學研究所逃出，被列為P3級。

新冠溯源民間調查小組成員工程師Rodolphe de Maistre在接受法廣採訪時曾經介紹說，2019年在武漢的敏感地點附近正在進行施工。他說，"[實驗室]事故的風險很高"，有一個正在運行的實驗室在處理病原體病毒，旁邊是一個正在建設中的工地，附近還有一個生產疫苗的工廠。

"實驗室事故發生，這很常見。“ 世衛組織總幹事譚德賽在2021年7月的一次新聞發布會上說："我見過他們，我自己也犯過錯誤。"他提到自己作為實驗室免疫學家的職業生涯。

巴士德學院研究團隊發表在自然雜誌網站文章鏈接：

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04532-4