烏克蘭/俄羅斯/烏克蘭危機

澤連斯基形容烏克蘭為“歐洲盾牌”呼籲西方停止對莫斯科的“綏靖”政策

發表時間：

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la conférence sur la sécurité de Munich, samedi 19 février 2022.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la conférence sur la sécurité de Munich, samedi 19 février 2022. REUTERS - ANDREAS GEBERT
作者： 法廣
6 分鐘

烏克蘭總統澤連斯基周六將烏克蘭稱為抵禦俄羅斯入侵威脅的“歐洲的盾牌”，呼籲西方盟國停止對莫斯科的所有“綏靖”政策。澤連斯基出席慕尼黑安全會議時，表明烏克蘭不會回應挑釁行為，否則將導致更大風險。

廣告

法新社報道，俄羅斯在與西方全面危機中周六成功發射高超音速彈道導彈，展示新的武力威脅。烏克蘭總統澤連斯基周六在慕尼黑安全會議上發表講話說，“八年來，烏克蘭一直充當一個盾牌，阻止着世界上最強大的軍隊之一，目前(這支軍隊）集結在我們的邊境，而不是歐盟的邊境”。澤連斯基呼籲西方盟國停止對莫斯科的所有“綏靖”政策。

針對烏克蘭局勢持續緊張，澤連斯基出席慕尼黑安全會議時，表明烏克蘭不會回應挑釁行為，否則將導致更大風險。

對於美國總統拜登確信俄羅斯總統普京已經決定入侵烏克蘭，澤連斯基表示，很難對拜登的講法下定論，但他相信烏克蘭情報部門和軍隊，他們也了解在邊境發生的事。

澤連斯基提到，持續的戰爭威脅影響烏克蘭經濟及民眾心理健康，強調烏克蘭必須保持穩定和冷靜，民眾無須恐慌。

澤連斯基還表示，北約及歐盟應向烏克蘭民眾交代加入的時間表。他同時重申，西方國家現在應制裁俄羅斯，以阻止對方入侵。

烏克蘭國際文傳電訊社報道，澤連斯基周六在德國慕尼黑安全會議發言，指烏克蘭民眾在8年前作出有意加入歐盟及北約的選擇，甚至為此付出生命。

澤連斯基提到俄羅斯自2014年以來一直稱烏克蘭走上"歧路"，稱歐洲沒有等待烏克蘭。他認為歐洲應該作出澄清，不應迴避何時批准烏克蘭加入的問題，指只有明確的答案才是幫助烏克蘭的實際方式，而不是一直談及烏克蘭可能遭入侵的日期。

澤連斯基強調，烏克蘭人民非常清楚捍衛國家的道理，並指北約一直指大門長期打開，卻沒有外來人士加入。澤連斯基直言，如果北約內有成員國不希望烏克蘭加入，應該直接說出來，他重申對方需要向烏克蘭作出一個明確交代。

另外澤連斯基被問到俄羅斯可能以嫁禍行動作為出兵理由時，指任何一槍一炮都會可能導致戰爭，烏俄兩國都會生靈塗炭。他指兩國本來關係融洽，但目前局勢如此惡劣，對雙方而言都是悲劇。

德國外長貝爾伯克也表示，俄羅斯對烏克蘭的威脅非常真實，但不知道俄方是否已經決定發動攻擊。她再次呼籲俄羅斯總統普京撤軍，重申如果俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨前所未有的制裁。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw