澤連斯基形容烏克蘭為“歐洲盾牌”呼籲西方停止對莫斯科的“綏靖”政策

烏克蘭總統澤連斯基周六將烏克蘭稱為抵禦俄羅斯入侵威脅的“歐洲的盾牌”，呼籲西方盟國停止對莫斯科的所有“綏靖”政策。澤連斯基出席慕尼黑安全會議時，表明烏克蘭不會回應挑釁行為，否則將導致更大風險。

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法新社報道，俄羅斯在與西方全面危機中周六成功發射高超音速彈道導彈，展示新的武力威脅。烏克蘭總統澤連斯基周六在慕尼黑安全會議上發表講話說，“八年來，烏克蘭一直充當一個盾牌，阻止着世界上最強大的軍隊之一，目前(這支軍隊）集結在我們的邊境，而不是歐盟的邊境”。澤連斯基呼籲西方盟國停止對莫斯科的所有“綏靖”政策。

針對烏克蘭局勢持續緊張，澤連斯基出席慕尼黑安全會議時，表明烏克蘭不會回應挑釁行為，否則將導致更大風險。

對於美國總統拜登確信俄羅斯總統普京已經決定入侵烏克蘭，澤連斯基表示，很難對拜登的講法下定論，但他相信烏克蘭情報部門和軍隊，他們也了解在邊境發生的事。

澤連斯基提到，持續的戰爭威脅影響烏克蘭經濟及民眾心理健康，強調烏克蘭必須保持穩定和冷靜，民眾無須恐慌。

澤連斯基還表示，北約及歐盟應向烏克蘭民眾交代加入的時間表。他同時重申，西方國家現在應制裁俄羅斯，以阻止對方入侵。

烏克蘭國際文傳電訊社報道，澤連斯基周六在德國慕尼黑安全會議發言，指烏克蘭民眾在8年前作出有意加入歐盟及北約的選擇，甚至為此付出生命。

澤連斯基提到俄羅斯自2014年以來一直稱烏克蘭走上"歧路"，稱歐洲沒有等待烏克蘭。他認為歐洲應該作出澄清，不應迴避何時批准烏克蘭加入的問題，指只有明確的答案才是幫助烏克蘭的實際方式，而不是一直談及烏克蘭可能遭入侵的日期。

澤連斯基強調，烏克蘭人民非常清楚捍衛國家的道理，並指北約一直指大門長期打開，卻沒有外來人士加入。澤連斯基直言，如果北約內有成員國不希望烏克蘭加入，應該直接說出來，他重申對方需要向烏克蘭作出一個明確交代。

另外澤連斯基被問到俄羅斯可能以嫁禍行動作為出兵理由時，指任何一槍一炮都會可能導致戰爭，烏俄兩國都會生靈塗炭。他指兩國本來關係融洽，但目前局勢如此惡劣，對雙方而言都是悲劇。

德國外長貝爾伯克也表示，俄羅斯對烏克蘭的威脅非常真實，但不知道俄方是否已經決定發動攻擊。她再次呼籲俄羅斯總統普京撤軍，重申如果俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨前所未有的制裁。