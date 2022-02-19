G7外長發表聯合聲明 呼籲俄羅斯採取外交途徑降低緊張局勢

在烏克蘭緊張局勢持續升級之際，七國集團外交部長周六發表聯合聲明，呼籲俄羅斯採取外交途徑緩解緊張局勢，並從烏克蘭邊境實質撤軍。

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法新社消息，法、德、英、美、意、加拿大、日本及歐盟高級代表在周六發布的聯合聲明中強調，“任何對烏克蘭新的軍事侵略行動將造成嚴重後果，由此導致的經濟制裁將使俄羅斯經濟遭到"重創"。

法國外交部發出的這項七國集團外長聲明，呼籲俄羅斯"選擇外交途徑"，降低緊張程度，從烏克蘭邊境撤走大部分武裝部隊。

G7外交部長以及歐盟外交安全政策最高代表博爾頓周六召開會議，共商烏克蘭緊張局勢，並在會後發表聲明。聲明指出，G7嚴正關切俄羅斯在烏克蘭邊境周邊集結軍事力量，俄羅斯此舉是冷戰結束後在歐洲最大規模軍事部署，對全球與國際秩序構成挑戰。

G7外長呼籲俄羅斯採取外交途徑緩解緊張局勢，從烏克蘭邊境實質性撤軍，並完全遵守包括降低風險與軍事活動透明化在內的國際承諾。不過外長也指出，並未看到俄羅斯減少在烏克蘭邊境軍事活動的證據。

G7外長聲明指出，有注意到俄羅斯近日宣布願意進行外交接觸，G7外長強調，願意與俄羅斯就歐洲安全、降低風險、透明度、建立信心與軍備控制等共同關心議題進行對話，也重申致力於尋求和平外交解決當前危機的承諾。

烏克蘭緊張局勢連日升高，美國總統拜登周五表示，確信俄羅斯總統普京"已經做出入侵烏克蘭的決定"，俄羅斯將在接下來一周或數天內進攻烏克蘭，並將瞄準烏克蘭首都基輔。

正在歐洲訪問，尋求盟友共同合作的美國國防部長奧斯汀也表示，部署在烏克蘭邊境的俄羅斯軍隊已經"拉開戰線"。