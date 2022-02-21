中國人口快速變老 官方規畫因應

中國65歲以上人口已超過2億，官方近日發布到2025年的養老服務體系規畫，首次提出“大力發展銀髮經濟”，並指出要漸進式延後法定退休年齡、穩步建立長期護理制度等。

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中國人口快速變老，官方發布5年規畫因應。該報道引述中國官方新華社消息說，為實施積極應對人口高齡化國家戰略，中國國務院印發“‘十四五’（2021到2025年）國家老齡事業發展和養老服務體系規畫”。

這份規畫指出，中國老年人口規模大，高齡化速度快，老年人需求結構正在從生存型向發展型轉變，建設高齡事業和養老服務體系的重要性和緊迫性日益凸顯，任務更加艱巨繁重。“規畫”訂出了養老服務床位總量、養老機構護理型床位佔比等9個主要指標，並部署9方面具體工作任務，包括擴大普惠型養老服務覆蓋面，強化居家社區養老服務能力，完善老年健康支撐體系，大力發展銀髮經濟等。

其中，“大力發展銀髮經濟”是首次提出，包括髮展老年用品產業，加強老年用品研發製造，同時在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等區域，規畫布局10個左右高水準的“銀髮經濟產業園區”。“規畫”還提到，要不斷擴大基本養老保險覆蓋面，儘快實現企業職工基本養老保險全國統籌。實施漸進式延遲法定退休年齡。構建長期護理保險制度政策架構，協同促進長期照護服務體系建設。

據中央社說，中國國家統計局1月17日公布的數據顯示，從年齡構成看，16至59歲的勞動年齡人口佔全國人口比重為62.5%；60歲及以上佔18.9%，其中65歲及以上人口2億56萬人，佔14.2%。相較於2021年公布的第7次全國人口普查結果，當時65歲及以上人口佔全國人口的13.5%，顯見中國人口老化趨勢正快速發展。